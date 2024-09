Komentar Gordane Stojiljković: Lan

Tokratni zapis je zelo oseben, ker menim, da si komaj polnoletni sin mojega bratranca to absolutno zasluži. 18-letni Lan Jovanović je od majhnega popolnoma predan nogometu, pri čemer mu je prav gotovo vzor tudi 23-letni brat Sandro, nogometaš NK Koper. Slabo leto potem, ko je za Sandrom iz NK Rudar prestopil v NK Aluminij tudi Lan, so se mu namreč uresničile, kot je za medije dejal tudi sam, otroške sanje.

»Seveda gre za velik korak v moji karieri, vendar verjamem, da se bom v izjemno ostri konkurenci znašel ter si izboril mesto – najprej v ekipi, ki nastopa v Primaveri. Obenem bi rad dodal, da gre ne nazadnje za izpolnitev mojih otroških želja, tako bom zagotovo naredil vse, da upravičim zaupanje tako velikega kluba, kot je Roma,« pravi Lan. Pred dnevi je namreč podpisal pogodbo z italijanskim nogometnim velikanom.

Ne nazadnje gre za izpolnitev njegovih otroških želja.

V Kidričevem je kot nogometni vratar nastopal za mladinsko ekipo, svojo prvo nogometno tekmo za člansko ekipo pa je odigral v mariborskem Ljudskem vrtu. Za mladinsko izbrano vrsto je kot član reprezentance debitiral na tekmi proti Italiji. Morda so zahodni sosedje ravno na tej tekmi ugotovili, da ima mladenič, ki v višino sega več kot 190 centimetrov, tisto nekaj več, kar odličnega športnika loči od dobrega športnika. Najprej so tu seveda delovne navade, odgovornost, red in disciplina, pa tudi vztrajnost, skromnost, sledenje navodilom, predvsem pa, kar sta na svoji koži občutila tudi njuna starša, veliko veliko odrekanja.

Vikendi niso bili namenjeni počitku, temveč treningom in tekmam. Še svoj 18. rojstni dan je praznoval med tednom, saj ga je konec tedna čakala nova nogometna preizkušnja. Ob njegovem strašanskem uspehu sem občutila neverjeten ponos, ravno zato, ker vem, kolikšna je cena za takšen uspeh. Ker vem, kakšen stres je doživljala vsa družina ob obeh nogometnih asih. Pred Lanom je ogromno dela, upam, da mu uspeh ne zmeša štren in ga obdrži na ravni odgovornega igralca, ki se zaveda, da uspeh ni prišel čez noč. In mu želim tisto najpomembnejše, zdravje, kajti le tako bo lahko tako družino kot vse nogometne privržence navduševal najprej v mladinski vrsti Rome, nato pa tudi v članski. Čestitke, dragi Lan!