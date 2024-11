Komentar Gordane Stojiljković: Kazen

Ne vem, ali nas je – tako medije kot vso slovensko javnost – izučila zgodba ravnatelja, ki je po razkritju intimnosti s svojo sodelavko storil samomor, o posledicah javnega linča pa je zdaj v knjigi Ravnateljeva hči spregovorila njegova hči, a tokratna zgodba – če drži, kajti preiskava še poteka – je z mojega gledišča prav filmska.

Ker je spolna zloraba mladoletnika zame eno hujših kaznivih dejanj, ki zareže v vse pore tako zlorabljenega človeka kot vse, ki so s takšnim zaznamovanim človekom povezani, bi, če ne bi ostalo pri poskusu, zgodba pisala tragedijo. Tako pa sem na nek način hvaležna, da so pretkani mladoletni mulci, stari okoli 17 let, morda »pravočasno« razkrinkali in nastavili past dornavskemu županu. Seveda se ne strinjam z njihovim načinom, predvsem s tistim delom, kjer nastopi nasilje. Za ta del morajo biti kaznovani, kajti nasilje vedno znova rodi le nasilje. Pri tem me absolutno ne zanima, ali je svoje roke po mladem telesu nameraval ovijati levi ali desni politik.

Težko verjamem, da ni vedel, zakaj so mu zrežirali zmenek s 14-letnikom.

Pedofilija ni ne bela ne rdeča ne zelena, nima vonja in okusa, je pa v vsakem primeru, vsaj v naši državi in po naših zakonih, nezakonita. Domnevni spolni predator bi moral po mojem mnenju tisti trenutek, ko je obvestil policijo, da je bil žrtev ropa, odstopiti z mesta župana. Težko namreč verjamem, da ni vedel, zakaj so mu zrežirali zmenek s 14-letnikom in ga prisilili, da je končal v Adamovem kostumu. Druga stvar pa je, ali bo za svojo namero tudi kaznovan.

Pravniki namreč opozarjajo, da zakonodaja pri tem konkretnem kaznivem dejanju poskusa ne inkriminira. V kazenskem zakoniku obstaja kaznivo dejanje nagovarjanja otrok, mlajših od 15 let, k srečanju z nekim spolnim namenom, za kar je zagrožena enoletna zaporna kazen. Ker pa so se mulci le pretvarjali, da so mlajši od 15 let, pomeni, da je storilec samo poskušal storiti to kaznivo dejanje, ki pa se ne more realizirati, saj ni žrtve, mlajše od 15 let. In čeprav se morda zgodi, da ga ne bodo mogli procesirati, pa to ne pomeni, da ni imel grdih namenov. Le zakaj bi se sicer odrasel človek z avtom odpeljal 30 kilometrov stran od doma in se hotel družiti s štirinajstletniki?