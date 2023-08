Komentar Gordane Stojiljković: Fantomski zastoji

Se še spomnite, kako smo se muzali in bili veseli, da zdaj, ko se je schengenska meja s slovensko-hrvaške meje premaknila na hrvaško-srbsko ali hrvaško-bosansko mejo, ne bo več zastojev, ki bi nam kravžljali živce. Tako sem mislila tudi sama, ko sem se z dvema otrokoma (mož je šel s kolesom) v avtu na lepo sobotno jutro odpravila proti nam ljubemu delu hrvaške obale. Štiri ure in pol, s pavzo vred, kolikor običajno traja pot iz Ljubljane do Murterja, se je raztegnilo na neverjetnih osem ur vožnje. Ki to sploh ni bila, saj smo večino časa stali v koloni.

Pa tuhtaš, okej, morda se je kaj zgodilo, čeprav po radiu o kakšni hudi nesreči, ki bi ustvarila tak velik zastoj, niso poročali. In tudi na cesti ni nikakršnih znakov. Na odstavnem pasu ni pokvarjenih vozil, tudi vzdrževalci niso na delu. Potem pride nekaj minut, ko se promet sprosti in znova steče, in si rečeš, uf, upam, da je zdaj konec. Pa si le nekaj trenutkov kasneje znova prisiljen pritisniti na zavoro in obstati. Verjamem, da se je marsikdo že znašel v podobnem položaju, ko ni bilo jasno, zakaj, za vraga, promet stoji, če pa oprijemljivih razlogov za to sploh ni.

To je bila ne le najboljša, temveč verjetno sploh edina možnost, da se mi ne zmeša.

Po šestih urah vožnje, ki to ni bila, saj smo se premikali po polžje, in pogledih na kolono pred seboj, ki se je vila pred predorom Sveti Rok, sem imela dovolj in zadnji hip zavila z avtoceste. To je bila ne le najboljša, temveč verjetno sploh edina možnost, da se mi ne zmeša.

Danes je 2. avgust, mesec, ko se na dopust in s tem na ceste podajajo tudi sosedje Italijani. Fantomski zastoji, kot rečejo zastojem brez pravega razloga, se tako obetajo še ves mesec. Pa ne le na hrvaških cestah; da pridejo do njihovega morja, morajo seveda najprej zapeljati na naše ceste. Vzrok fantomskih zastojev naj bi bila zlasti premajhna varnostna razdalja oz. premalo konsistentne hitrosti prometa. Da na poti proti hrvaškemu morju ne boste zapadli v depresijo, predlagam izbiro magistralne ceste, ki se vije ob celotni poti ob čudoviti jadranski obali. Se boste vsaj premikali.