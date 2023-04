Komentar Gordane Stojiljković: Brez strehe nad glavo

V samo nekaj dneh so se mi oglasile tri ženske z identično težavo. Grozi jim, da bodo ostale na cesti. Za svoje delo prejemajo minimalno plačo. Živijo v najetih stanovanjih, za kar odštejejo več kot polovico svoje plače, kje so stroški, hrana, obleka … Vse tri v eni sami sobi živijo skupaj s svojimi odraslimi otroki, ki delajo, a prav tako za minimalno plačo. Zdaj so tik pred tem, da ostanejo na cesti.

Najemnine so v zadnjih letih poletele v nebo, neprofitnih stanovanj ni na voljo, za subvencionirano najemnino pa za nekaj fičnikov presegajo cenzus, ki bi jim to omogočil. Vrata uradnikov, tako na občinah kot na centrih za socialno delo, so zanje zaprta. Znajdi se torej, kakor veš in znaš. Ugotavljajo, da bi bilo zanje bolje, če bi bile brez dela in na socialni podpori. Prav neverjetno je, da živimo v državi, ki spodbuja brezposelnost. Draginja, ki vse bolj kaže svoje zobe, je pripeljala do tega, da kljub delu enostavno ne moreš živeti. In si ves čas pod stresom, da lahko vsak trenutek ostaneš brez strehe nad glavo.

Osebno se mi zdi še večja travma dejstvo, da v bistvu težko pustiš korenine, da lahko stanovanje, v katerem prebivaš, dejansko postane tudi tvoj dom. Zato je kar malo licemerno, da se vedno znova zgražamo nad tem, kako so naši odrasli otroci razvajeni in tako rekoč skoraj do penzije živijo v najetem hotelu mama. Nakup stanovanja v Sloveniji je namreč za večino ljudi postal misija nemogoče. Da bi otroci zapustili materino gnezdo, potrebujejo mehanizme, ki bi jim to omogočili. In čeprav živimo v gnilem neokapitalizmu, pa v primeru stanovanjske problematike trčimo ob vsaj dva ustavna zakona, ki ju država v takšnih primerih enostavno krši. 78. člen določa, da »država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje«.

No, tega se naša država loteva parcialno, z manjšimi popravki, ne pa celostno in sistemsko, na dolgi rok. Še pomembnejši pa je 34. člen, ki določa, da »ima vsakdo pravico do osebnega dostojanstva in varnosti«. Si lahko brez strehe nad glavo dostojanstven in varen?