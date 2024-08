Komentar dr. Alje Fabjan: Zadnja večerja

Prireditev ob odprtju olimpijskih iger je dvignila kar nekaj prahu. Kar je verjetno tudi namen, vsaj nekje v ozadju, a to ostaja spregledano. Kot ostajajo spregledani izredno dobra organizacija ter fantastični nastopi večine nastopajočih. Ki naj bi jih bilo več tisoč. Spregledano ostaja to, da smo bili priča enemu večjih spektaklov v zgodovini. Ki je dosegel tudi največjo gledanost olimpijskih otvoritvenih prireditev v zadnjih dvajsetih letih. In konec koncev, spregledani ostajajo tisti, zaradi katerih ta prireditev sploh obstaja. Športniki.

Svet se je pač spet zapičil v enega od prizorov. Govori se le o eni sliki. In se s tem, kako krivično, spregleda večja, povsem drugačna slika. Išče se dlaka v jajcu. Oziroma jajce tam, kjer ga ne bi smelo biti. Ali tam, kjer bi moralo biti, pa ga ni. Mar je to res najbolj pomembno?

Režiser je v enem od prizorov, po svojih besedah, želel prikazati veliko pogansko zabavo v čast grškega boga vina Dioniza. Na slavju za mizo sedijo ekstravagantno oblečeni travestiti in transspolne osebe. Marsikoga je prizor spomnil na da Vincijevo Zadnjo večerjo in kristjani so takoj začeli izražati svoje, milo rečeno, neodobravanje. Lahko razumemo, da nekateri vidijo podobnost med eno in drugo večerjo, in seveda lahko razumemo tudi, da zaradi te podobnosti vsak čuti, kar pač čuti. Težko pa je razumeti požar, ki se je razplamtel iz takšne iskrice. Iz enega prizora od neštetih.

Madžarski premier je izjavil, da je bila slovesnost znak šibkosti in razpada zahodnega sveta, govori se o sprevrženosti Francozov, izraža gnus nad celotno prireditvijo. Mnogo se je pisalo o tem, da se tako zagotovo nihče ne bi upal šaliti iz muslimanske vere, naš večni bojevitež Aleš Primc pa je celo pozval k temu, naj se usposobimo, da zaščitimo svoje otroke in vnuke pred ideologijo spreminjanja spola in spolne usmerjenosti.

Vedno bolj glasna vprašanja o tem, zakaj je dandanes vedno več transspolnosti in nebinarnosti, so več kot pomembna vprašanja, na katera pa mora odgovoriti stroka, ne družbena omrežja. Absolutno bi morali več pozornosti posvetiti temu, kako organizirati ta novi svet. Kakšna pravila postaviti o mnogih novih težavah in dilemah, ki si jih še včeraj ne bi mogli niti predstavljati, tudi o tem, kdo lahko udari koga na olimpijskih igrah. Ja, novi svet bo potreboval veliko prilagoditev. Ampak – ali jih ni tudi stari, ko je bil še nov?

Treba je vzpostaviti spoštovanje in razviti dialog, da bomo lahko še vedno obstajali na istem svetu, in ne tarnanja, da gre ta v napačno smer. To, da gre svet v napačno smer, mnogo ljudi vpije kar naprej, recimo ob vprašanju homoseksualnosti, še malo prej pa ob tem, ko si je kakšna ženska drznila izraziti svoje mnenje. In so jih pošiljali na grmado, kajti za vsako ceno je bilo treba ohraniti svet, kakršen je pač takrat bil.

»Svoboda, enakost, bratstvo« je bilo sporočilo, ki so ga želeli Francozi poslati v svet. Nekateri pa si v glavi vedno znova vrtijo le tisto priponko o smrti. Vsak izbira sam. Katere večerje se bo udeležil in katere ne. V kakšnem svetu bo živel. Elon Musk je recimo izjavil, da se bo, zaradi videnega na prireditvi, preselil na Mars. In tudi to bo nekoč ena od izbir.