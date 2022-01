Komentar Domna Mala: Zgodba o lanu

Žena me je nekega poletja na Krku zvlekla v trgovino z lanenimi oblekami. Po barantanju s pregnanim trgovcem sem odšel v širokih hlačah na štrikec in ohlapni srajci, v katerih mi je bilo v vročih dneh res udobno in nisem švical. Ure in ure sklonjena nad lan ponavlja poteze, iz katerih se rojevajo prekrasni tradicionalni belokranjski vzorci. Prodajalec mi je zagotovil, da je bilo platno kakovostno in stkano na Hrvaškem, etikete v stilu bioblago ga pri tem niso postavile na laž, ampak kasneje sem izvedel, da robo s šleparji vozi iz Italije, tja pride pa menda s Kitajske. Stoevrski nakup se mi...