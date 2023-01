Komentar Domna Mala: Po domačo govedino v Italijo

Že pred kakšnim letom sem jamral, da imam pozimi polno zamrzovalno skrinjo domače svinjine, do govedine pa se pri okoliških kmetih le stežka dokopljem. In nič se ne spremeni. Tudi minuli vikend sem se pri sovaščanu oskrbel s pujskovimi rebri in zrezki za dunajca, ribicami, pečenicami in krvavicami, te dni dobim še mast in ocvirke. Nimam pa niti enega kravjega šnicla ali mesa za golaž.

Tik pred snegom pa so nedaleč od mene še izkoriščali skoraj jesensko vreme in gradili nov hlev za bikce in telice. Prodajal jih bom v Italijo, mi je rekel lastnik, saj veš, da na kmetijah lahko koljemo samo prašiče, govedo pa je treba voziti v klavnice. Če se odločim, da meso prodam doma, ga je treba še narezati, obvestiti kupce, skratka, ogromno dela, zaslužek pa ni toliko večji. I, kje pa ti potem kupuješ teletino, sem ga pobaral. V trgovini, je rekel.

Te dni sem pri običajni jutranji kavi pred odhodom v službo srečal znanca, v eni od dolenjskih kmetijskih zadrug zadolženega za odkup živali pri lokalnih kmetih. Ravno se vračam iz klavnice, je pojasnil, ob štirih zjutraj sem na tovornjak naložil bikce. Kako pa da jih niste prodali k zahodnim sosedom, me je zanimalo. Saj se je Italijan zanimal, ampak je ponudil 2,80 evra za kilogram žive teže, kar je premalo. To so namreč bikci pasme limuzin, je razložil, 60 odstotkov je mesa, ki ga v kmetijski zadrugi plačamo po 4,90 evra za kilogram. Torej se govedoreja izplača? Samo pod pogojem, da ima živinorejec svoje travnike in koruzo, je odgovoril, drugače dela za blažev žegen.

Ko si občasno zaželim domače govedine, se torej odpeljem v mesnico kmetijske zadruge. In med čim lahko največkrat izbiram? Sicer povsem kakovostnim mesom, ki med kuhanjem ne pušča vode, kot se mi je zgodilo ondan, ko sem izjemoma zavil k veletrgovcu, vendar večinoma samo – kravo. Jaz bi pa za spremembo kakšno kilo bikca, sem predlagal.

Žal nimamo.

Seveda ne. Tudi kmetijske zadruge meso, očitno vsaj tisto, boljše, prodajo Italijanom. Za nas je dovolj dobra vodena avstrijska in madžarska teletina.