Kajžarji njega dni na svojih skromnih zaplatah zemlje niso pridelali veliko hrane, in če je bila še letina slaba, so se jeseni odpravili v gozd po gobe. Nekaj so jih morebiti prodali bogatejšim kmetom, ki se tovrstni rekreaciji niso posvečali zaradi dela na prostranih posestvih, nekaj pa posušili in vložili, da so imeli pozimi še kaj postaviti na mizo. Od tod naj bi izviral izraz, da če kaj propade – v njihovem primeru torej pridelek – je šlo po gobe. Te je ta teden po hostah okrog domače vasi Ćukovine nabirala tudi 72-letna Marija in jih prodala na tržnici v bližnjem Šabcu. Toda ...