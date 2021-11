Komentar Dejana Vodovnika: Matejev spartan

Presenečenje je bilo precejšnje. Nasmeh pa je bil ob tem vseeno bolj grenak. Vse to se je kazalo na licih nekaterih prebivalcev mile nam Slovenije, ko je minister Matej Tonin povedal, da bo Slovenija za skromnih, vsaj za vojaške razmere, 72 milijonov evrov kupila vojaško transportno letalo C-27J spartan. Karavane ciganskih voz potujejo sem ter tja po deželi, krave, nepoškodovane, pa se pasejo naprej. Zrak nad Slovenijo na tej strani Tržaškega zaliva in Jadranskega morja bo predvidoma začel rezati čez približno poldrugo leto. Nekateri državljani so se že zdaj, toliko in toliko časa pred prv...