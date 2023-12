Komentar Bojana Budje: Srečna osmica

Zato je današnji dan zame po svoje zgodovinski, ugašata namreč prva dva med sedmimi dnevnimi tiskanimi mediji. V leto 2024 bomo Slovenci pojutrišnjem stopili brez tiskane izdaje Financ, Primorske novice pa bodo bralcem na voljo le še dvakrat na teden. Tisoči bodo tako prikrajšani za vsakodnevni omamni vonj sveže potiskanega papirja, brez katerega si ne predstavljam jutra.

Kaj bo leto 2024 prineslo ostalim, ne ve nihče. Naklade padajo, stroški naraščajo. Tudi moč medijev peša. Ker pač o vsem in vsakomer ne morejo, nočejo govoriti, pisati. Ker se za domala slehernega novinarja v naši majhni deželi ve, za katero stran mu na glas ali potihoma bije srce. In si niti ne more pomagati, ker je to večje od poklica, odgovornosti, časti. Češ, saj se tisto, o čemer ne pišemo, govorimo, sploh ni zgodilo.

Numerologija uči, da prinaša osmica, ki je seštevek števil 2024, blagostanje in finančno stabilnost.

In potem je tu še država. Stiske medijev ne zmore ali noče prepoznati. Če pa jo, ravna zmotno. Nič nimam proti finančni injekciji, ki jo je vbrizgala nacionalni RTV. A pričakoval bi, da to stori šele, ko jo preobrazi, posodobi. Davkoplačevalski milijoni padajo v brezno izgub. Brez slehernega učinka. Zdravljenje je pač mogoče šele, ko je postavljena diagnoza.

Le en podatek iz leta 2022: za stroške dela je RTV porabila 57 odstotkov vseh svojih prihodkov, v družbi Delo je ta številka 41 odstotkov, na POP TV celo zgolj 19.

Nacionalna teve je imela 187 milijonov evrov prihodka in 1996 (!) zaposlenih, POP teve pa 81 milijonov in 391 zaposlenih.

Še marsikaj je moč razbrati iz poslovnih rezultatov slovenskih medijev. Tudi kaj o usodi tiskanih. Preživeli bodo tisti, ki bodo iskali in našli nove izzive. Take, ki jim navzlic neodzivnosti države, padanju naklad in večanju stroškov pomagajo k dodatnemu zaslužku ter tako ohranjajo vonj po sveže potiskanem časopisnem papirju. Po Slovenskih novicah bo dišalo še kar nekaj časa.

Torej le ni vse tako črno. Dodatno, ker nas numerologija uči, da prinaša osmica, ki je seštevek števil 2024, blagostanje, tudi finančno stabilnost. Poskusimo ji verjeti celo tisti, ki v tovrstne napovedi praviloma ne verjamemo. Drugega nam niti ne preostane, politiki so nas prevečkrat razočarali.