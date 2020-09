Kolumna Vesa Stojanova: Kar bo, pa bo!

Deluje tako, kot da so si v vladi rekli, kar bo, pa bo, virus je tu, dajmo raje zamenjati še koga v policiji ali davkariji.

Če bi obstajal časovni stroj, bi te dni mnogi verjeli, da smo se vrnili v letošnji marec. Vsaj tako se ob sedanjem povečanem številu obolelih za covidom-19 obnašajo oblasti. Kar naenkrat so začeli jamrati, da začenja zmanjkovati bolnišničnih postelj za vse obolele, ki potrebujejo ustrezno zdravljenje pod budnim očesom zdravnikov, da se je val okužb vrnil v domove za ostarele, kjer jim spet začenja primanjkovati zdravstvenega in strežnega osebja, da nas lahko doletijo še bolj omejevalni ukrepi, kot so karantene, maske in podobno.Nekako nismo pričakovali, da se bomo po pol leta življenja s koronavirusom vrnili na izhodiščno točko. Razlika je le, da je zdaj vsaj mask in razkužil dovolj, drugo se pa ni nič premaknilo na bolje. Imamo sicer dovolj naprav za predihavanje – »zloglasnih« respiratorjev –, a jih večina, ki jih je vlada kupila marca in aprila, čepi v kleteh bolnišnic, ker so za obolele neustrezne in neuporabne.Sicer je res, da se je vlada v tem času ukvarjala z marsičim – od političnega kadrovanja, »koruptivnega« dejanja ene od predsednic koalicijske stranke do zunanje politike in ukrepov za gospodarsko ublažitev krize –, a vseeno, v času krize, ki jo je povzročil covid-19, bi od učinkovite in dobre vlade pričakovali, da bo imela poskrbljeno tudi za morebitni drugi in tretji val okužb. Te so epidemiologi, ne samo domači, napovedovali že spomladi, ko so dejali, da dokler ne bo cepiva ali zdravila, se moramo pripraviti za sobivanje s koronavirusom.A kot kaže, se pri nas s tem ni nihče prav posebej ukvarjal. Deluje tako, kot da so si v vladi rekli, kar bo, pa bo, virus je tu, dajmo raje zamenjati še koga v policiji ali davkariji. Da pa bi del denarja preusmerili v širitev bolnišničnih zmogljivosti in krepitev zdravniških in zdravstvenih ekip ali pa v načrtno povečevanje usposobljenih strežnic in drugega osebja za delo v domovih za ostarele, tega se, kot lahko vidimo, ni nihče spomnil. Pa toliko besed je bilo maja in junija izrečenih o nujnosti vlaganja v zdravstvo in socialno varnost. Bruselj je celo obljubil nekaj denarja v te namene, a kaj ko vedno pride vmes kaj, kar je za državo (beri stranke v vladi) precej pomembnejše.