Kolumna Miše Terček: Vsi se staramo

Ted Danson je legenda ameriške televizije. Pri svojih 76 letih mu je uspelo ostati še vedno relevanten, saj tudi v času popularizacije spletne televizije ohranja vidne vloge v najpopularnejših nadaljevankah.

Dansonov zadnji hit je bila vloga v NBC-jevi komični nanizanki The Good Place (2016–2020), ki velja za eno od najizvirnejših serij v zadnjih letih. Starejši gledalci si bodo hollywoodskega igralca za vedno zapomnili po glavni vlogi Sama Malona iz kultnega sitcoma Cheers (Na zdravje), za katerega je prejel dva emmyja in dva zlata globusa.

Poleg številnih vlog v TV-serijah je igral tudi v mnogih celovečernih filmih, večinoma v komedijah, te dni pa navdušuje na Netflixu, in sicer kot upokojeni profesor in vdovec Charles Nieuwendyk, ki se zaposli kot preiskovalni detektiv pod krinko v domu za ostarele. Komična nanizanka, ki navdušuje gledalce in gledalke po vsem svetu, nosi naslov A Man on the Inside (Mož pod krinko), zaenkrat pa ponuja osem polurnih epizod.

Poleg Dansona v seriji nastopajo še Mary Elizabeth Ellis, ki igra Dansonovo hčer Emily, Lilah Richcreek Estrada v vlogi Dansonove šefice in zasebne detektivke Julie Kovalenko ter Stephanie Beatriz, ki igra Didi Santos Cordero, direktorico doma za starejše občane.

Serija je bila dobro sprejeta tudi med TV-kritiki, ki so med drugim zapisali, da gre za Dansonovo »življenjsko vlogo«, obenem pa hvalijo destigmatizacijo pozabljenih starostnikov, ki jih je družba pustila na cedilu in jih zaprla med štiri stene v sterilne ustanove, odmaknjene od utripa vsakdana. Ben Travers je v reviji IndieWire seriji poklonil oceno A – ter poudaril, da gre za izjemen performans igralca, ki daje vtis, da je vlogo odigral brez napora in bolečin. Richard Roeper pa je v chicaškem časniku Sun-Times zapisal, da je serija A Man on the Inside obenem kompleksna in preprosta, torej zelo gledljiva.

O nanizanki se je razpisal tudi Variety, ki je izpostavil, da je starizem (angleško: ageism) starostnike izrinil iz popkulture, dotična serija, ki obravnava žalovanje, ljubezen in veselje, pa jih vrača v soj žarometov ter mlajšim generacijam pokaže perspektivo skozi oči upokojencev. Nekatere epizode vas bodo nasmejale, pri drugih pa se vam bodo orosile oči. Po vsej verjetnosti je imel že vsak od vas izkušnjo obiska v domovih za starejše – morda je svoja zadnja leta tam preživela vaša babica, prababica, morda dedek, oče, stari stric ali pa nekdo, ki z vami sploh ni v sorodu. Vstop v tovrstne ustanove nas po navadi navda z občutkom žalosti, saj je na kupu toliko osamljenih ljudi v jeseni življenja. Večina jih deluje odstotnih, precej sorodnikov pa na svoje ostarele prednike kaj hitro pozabi.

Netflixova serija A Man on the Inside tako odpira občutljivo tabu temo, ki se tiče vseh nas. In to na humoren in prikupen način. Vsi bomo namreč nekoč stari in nemočni. In le upamo lahko, da na nas ne bodo kar tako pozabili – domovi za starejše ne bi smeli biti hiralnice, temveč prostori za druženje, medsebojno pomoč in upanje. Tudi jesen življenja je lahko lepa. Družba, ki ne poskrbi za svoje starejše, pa je zgrajena na napačnih vrednotah.

Morda svet res stoji na mladih, njegove vrednote pa se kažejo skozi to, kakšen odnos imamo do starostnikov. Ogled serije A Man on the Inside tako priporočamo vsem generacijam, predvsem pa tistim, ki imate koga v domovih za starejše, in tistim, ki se bojite smrti in staranja.