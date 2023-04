Kolumna Miše Terček: Unovčena klofuta

Pa smo ga dočakali. Spregovoril je. Chris Rock je končno spregovoril po kontroverzni klofuti, ki mu jo je prisolil Will Smith na lanskih oskarjih. In ne samo to. Iz tega je celo naredil šov. In mastno zaslužil. Če ste gledali njegovo stand up komedijo Selective Outrage (Selektivno ogorčenje), veste, o čem pišemo. Temnopolti komedijant se je tokrat lotil aktualnih tematik, ki pretresajo mlade in stare generacije – in to v slogu, kot bi se jih lotil njegov britanski kolega Ricky Gervais.

Molk se je izplačal in končno smo gledalci lahko prisluhnili njegovi strani zgodbe. Vendar – ali smo res dobili potešitev? Pričakovali smo, seveda, da bo Willa Smitha končno zmlel do konca in mu vrnil milo za drago, a zaušnica, ki jo je videl ves hollywoodski svet, je bila morda zanj prevelik zalogaj. Kako se sploh odzvati na udarec, ki so ga prek televizijskih zaslonov videli milijoni?

Kako odgovoriti na nasilje, ki ga je nad igralcem izvedel njegov stanovski kolega? Ali sploh obstaja reakcija, ki je vredna televizijskega šova? Rock je namreč najprej prisegal na to, da se na dotično klofuto ne bo odzival. Nekaj časa mu je to še nekako uspelo skrivati, vendar je na koncu le popustil. Za vse zamudnike in radovedneže je dokaz na Netflixu v obliki omenjenega stand up šova. Najbolj zaželene tematike se je sicer lotil le bežno. In kakopak na koncu. A vseeno smo dobili nekaj drobtinic. Pričakovali smo več, a na tej točki in po vsem tem času bi se res težko pritoževali. Nismo si mogli pomagati, da se ne bi vprašali, ali je odmevna klofuta sploh res tako zelo odmevala. In ali se je po letu dni sploh še kdo spomni? No, ja, ostalo je še nekaj (tisoč) memov, sicer pa se svet še vedno vrti naprej. In medtem smo dobili že nove hollywoodske drame, s katerimi se ukvarjamo. Želeli ali ne.

Chris Rock je v stand up šovu omenil tudi raperja Snoop Dogga in ga vključil v afero z Willom Smithom ter dejal, da zadnje, kar potrebuje, je »še en nor raper«. Pogumno? No, ja. Niti ne. Pričakovali smo več. Mnogo več. Rockov honorar naj bi bil vreden kar nekaj deset milijonov evrov. »Will Smith izvaja selektivno ogorčenje. Vsi, ki me zares poznajo, vedo, da sam s tem nisem imel nič. Nisem bil del tega zapleta,« je poudaril Rock in tako po svoje utišal govorice, da naj bi bila klofuta zrežirana. »Vse so nas že kdaj prevarali. Vsi v zabavni industriji smo že bili prevarani. Nikogar od nas pa še ni intervjuvala oseba, ki nas je prevarala, in to na televiziji. Zakaj bi kdo pristal na to? Prizadela ga je veliko bolj, kot je on mene,« je dejal Rock, ki je obenem spomnil, da je se je z zakoncema Smith rahlo sprl že leta 2016, ko je Willova soproga Jada bojkotirala podelitev oskarjev, ker so se ji zdeli rasistični, on pa je bil tisto leto (slučajno) voditelj prireditve.

Med podelitvijo se je pošalil, da Jada ne more bojkotirati nečesa, del česar sploh ni. Tisto leto Will ni prejel nominacije za film Pot zmagovalca. Še ena zarota? Morda. A Rock se v tokratnem šovu pravzaprav niti ne trudi tako zelo očrniti slavnih zakoncev Smith, četudi proti koncu »predstave« doda, da sam ni žrtev in da ga nikoli ne bo mogoče gledati jokati v oddajah Oprah ali Gayle King. »Od tega pizduna sem na lanskih oskarjih prejel udarec, ljudje pa me sprašujejo, ali me je bolelo. Še vedno boli! Veste, česa so me naučili starši? Naj se ne tepem pred belci,« je v šovu zaključil s šalo in požel (pričakovan) bučen aplavz publike.

To je to za ta denar, bi lahko rekli. A Rock, ki je nedvomno vrhunski komik, in v njegovem zadnjem stand up šovu boste dobili še marsikakšno boljšo šalo zgolj od tistih o Willu Smithu, tokrat ne preseže pričakovanj. Klofuta je mimo. Unovčena. Precej slabo. Gremo naprej.