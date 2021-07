Kolumna Miše Terček: Pohotni in vzdržni

Tekmovalci, »ujeti« na rajskem otoku, so 24 ur na dan (tudi ponoči v spalnicah) nenehno pod budnim očesom kamer.

Po Sanjskem moškem je med televizijskimi vsebinami v Sloveniji trenutno največji hit še ena sorodna resničnostna oddaja, in sicer ameriško-britanski tekmovalni šov Too Hot To Handle (Prevroče za prijeti), ki je na Netflixu po svetu trdno zasidran na prvem mestu lestvice gledanosti.Gledalke in gledalce očitno še vedno fascinirajo resničnostne štorije, ki se kot limonada odvijajo pred našimi očmi in v katerih ne nastopajo igralke in igralci, temveč »navadni smrtniki«, ki se borijo za naklonjenost sotekmovalcev in gledalcev. Kaj nas pravzaprav vedno znova vleče v ta voajerizem? Predvsem slovenski gledalci so mahnjeni na te trash televizijske stvaritve.Šov Too Hot To Handle je eden od tistih, ki želi nekaj dokazati, kanček moralizirati in tekmovalce spraviti v skušnjavo. Za dobro opravljeno delo pa, seveda, ponuditi zajetno denarno nagrado in tako še dodatno podžgati strasti. Precej plitva oddaja, ki želi pod pretvezo dobrih namenov spremeniti ljudi v »boljše« osebe, ki bodo gledale s srcem in ne z očmi oziroma s tistim, kar imajo med nogami. Že prva sezona je bila po svetu precejšen hit, kot kaže pa s(m)o gledalci še bolj za svojo vzeli drugo, ki v teh dneh ponuja deset novih epizod in skupino novih vročih tekmovalcev, ki imajo zgolj nekaj skupnih točk − natrenirano telo, manekenski videz in to, da ne želijo resnega partnerskega odnosa. Mladi ljudje, ki se pač raje zabavajo, ne?Kaj točno je s tem narobe, če jim to ustreza, in zakaj je treba to tako nujno spremeniti, nam ustvarjalci oddaje, seveda, niso pojasnili, saj je že celoten šov zastavljen tako, da to pač »ni dobro«. Namen šova je, da bi jih kot poskusne zajčke zaprli v družbeni eksperiment ter jim pred nosom mahali z denarno nagrado v višini 100.000 dolarjev, ki jo bodo dobili le, če se bodo vzdržali seksa in z nekom od tekmovalk oziroma tekmovalcev ustvarili pristno globoko povezavo. Torej gre v resnici za nekakšno terapijo. Kdo od takšnih ljudi, ki se raje zabava kot parčka, pa bi se na tak šov sploh prijavil, boste vprašali. Hja, takšnega človeka je treba, seveda, pretentati. In tako − z zvijačo − so producenti v šov dobili tudi nastopajoče v drugi sezoni Too Hot To Handle. Tekmovalke in tekmovalci, ki so se prijavili, so namreč mislili, da se prijavljajo v oddajo, v kateri se bodo zabavali. Že v prvi epizodi, po tem, ko so se vsi spoznali in drug drugega že strastno ogledovali, pa so jim televizijci sporočili »slabo« novico, da so se znašli v šovu Too Hot To Handle, in jim predstavili stroga pravila.Tekmovalci, »ujeti« na rajskem otoku, so 24 ur na dan (tudi ponoči v spalnicah) nenehno pod budnim očesom kamer. Slednje sicer ujamejo tudi marsikatero kršitev pravil, ki je poleg medosebnih dram tudi edina dramatična oziroma napeta nota. Too Hot To Handle je, poleg tega, da demonizira seks, ki ni spolnost zgolj iz ljubezni, v resnici nenehna reklama za stereotipno popolna telesa in oglaševalsko lepe ljudi. Da bi bili gostje rajskega otoka karseda spolno vzdržni, jim Lana, umetna inteligenca v obliki majhne luči (v slogu Siri), za vsako porednost odšteje denar od glavne nagrade, ki je 100.000 ameriških dolarjev.Poljub jih stane denimo 3000 dolarjev, oralni seks 6000 dolarjev in tako dalje. Tekmovalci morajo na poti do končnega cilja denarno nagrado razdeliti, kar pomeni, da bi vsak v najboljšem primeru prejel največ 10.000 dolarjev. Nekaj tekmovalcev sicer med šovom pošljejo domov, nekateri odidejo sami, nekaj novih pa sredi sezone, da še bolj popestrijo medosebne odnose, dodajo kar producenti. Ob koncu druge sezone se je znesek zaradi številnih kazni kar prepolovil, a ustvarjalci oddaje so poskrbeli še za en spin. Nadzornica Lana je namreč najavila, da bo tokrat nagrado 55.000 dolarjev prejel zgolj en tekmovalec, in sicer tisti, ki je osebnostno v tem času najbolj napredoval. V čigave roke je šla nagrada, vam ne bomo izdali, saj se boste med počitnicami morda le odločili pokukati v svet pohotnih in vzdržnih.Med ogledom druge sezone šova smo se nenehno spraševali, ali bi oddajo lahko posneli tudi v Sloveniji ... in kakšni bi bili odzivi tako tekmovalcev kot tudi gledalcev.Lahko bi zapisali, da je tudi druga sezona Too Hot To Handle izguba časa, a po visoki gledanosti sodeč niso vsi takšnega mnenja. Nedvomno ima neko privlačnost, saj vsebuje resničnostno telenovelo, obenem pa prodaja hollywoodsko tovarno sanj. Tekmovalci so danes že vsi influencerji na instagramu in sledilce štejejo v milijonih, zato bi težko rekli, da od sodelovanja v TV-šovu niso imeli nič.Neki kapital, četudi ne denarni, so si zagotovo nabrali. Kako bodo znali svojo prepoznavnost unovčiti, pa bo pokazal čas. Predvsem pa bo to odvisno tudi od tega, ali lahko občinstvu ponudijo kaj več od zgolj lepih teles in izkušnje v resničnostnem šovu, ki bo prihodnje leto lansiral že novo sezono, kar pomeni, da bodo letošnji tekmovalci kmalu lanski sneg.