Kolumna Miše Terček: Oče in sin

Julija 2021, torej pred približno letom in pol, je v 86. letu starosti umrl Robert Downey Sr. (starejši), ki si deli ime s svojim (vsaj v 21. stoletju) precej bolj slavnim sinom Robertom Downeyjem Jr. (mlajšim). Večina mlajših ne ve, da je tudi igralčev oče deloval v filmski industriji. No, morda smo pri besedni oznaki tokrat izbrali napačno, saj je bil Downey starejši prej umetnik kot obrtnik. V zgodovino se je zapisal s satiričnim celovečercem Putney Swope (1969), v katerem je naslovno vlogo odigral Arnold Johnson. Zgodba črno-bele satire, uperjene proti oglaševalski industriji na znameniti Aveniji Madison, se odvija okoli edinega temnopoltega v izvršnem odboru oglaševalskega podjetja, ki mu je skoraj po nesreči dodeljeno vodilno mesto.

Dokumentarec orisuje odnos med sinom in očetom, ki skupaj preživljata zadnje dni. Do konca. Do smrti starejšega.

Downeyjev film je konec šestdesetih veljal za progresivno in vizionarsko stvaritev, ki je obravnavala rasizem in korporativno (ne)kulturo v ZDA. Narodni filmski register ZDA Kongresne knjižnice ga je leta 2016 uvrstil med »kulturno, zgodovinsko ali estetsko pomembne« filme, pomembna filmarja Paul Thomas Anderson in Jim Jarmusch pa sta razkrila, da je bil prav Putney Swope eden od glavnih navdihov, da sta se začela ukvarjati s filmom.

Robert starejši je milo rečeno vedno izstopal, bil je filmski posebnež, ekscentrik, nemalokrat odpadnik, pogosto nedaleč od kontroverznosti in provokacije. Rodil se je leta 1936 v New Yorku, in sicer kot Rober Elias Jr., a si je pozneje svoj priimek spremenil v Downey – po svojem očimu –, in sicer zato, da je lahko predčasno odšel k vojakom. V svetu filma se je pravzaprav znašel po naključju. Težko bi rekli, da je bil slaven in bogat, bil pa je zagotovo prepoznaven in priznan na svojem področju. Med njegovimi filmi, ki so bolj izstopali, je bil Pound iz leta 1970, v katerem so ljudje igrali na evtanazijo čakajoče pse, v njem pa je svojo prvo filmsko vlogo odigral tudi njegov sin, Robert Downey Jr., ki je kasneje (kot vemo) postal eden od najprepoznavnejših hollywoodskih imen.

A o očetu in sinu Downey ne pišemo naključno ali ob kateri vidnejši obletnici, temveč zato, ker je te dni na Netflixu na voljo dokumentarni film z naslovom Sr. (Starejši). V resnici gre za spomenik sina očetu, saj je doku posnel Robert mlajši, ko se je odločil, da bo ovekovečil zadnje dni Roberta starejšega, ki je bolehal za parkinsonovo boleznijo. Sin je s tem filmom pravzaprav očetu odpustil za vse pretekle grehe in do njega pokazal neizmerno ljubezen, čeprav je bil Robert starejši kriv za marsikatero kasnejšo težavo Roberta mlajšega – denimo odvisnost. Sr. je namreč svojemu sinu že v otroških letih ponudil marihuano. To je oče kasneje sicer obžaloval, kar pa sinu ni pomagalo pri tem, ko je kasneje precej hudo zabredel v številne odvisnosti, kar razkriva tudi v tem dokumentarcu, v katerem Robert mlajši pove, da je odraščal v družini, v kateri so domala vsi jemali mamila. Obenem pripoveduje(ta) tudi o tem, da niso imeli glamuroznega hollywoodskega življenja, temveč marsikdaj sploh niso imeli denarja. Ko pa so ga imeli, je ta (po očetovi zaslugi) kaj hitro izpuhtel.

Robert Downey Sr. in Robert Downey Jr. v dokumentarcu Starejši. Prvi alternativni filmar, drugi slavni hollywoodski igralec. FOTO: NETFLIX

Dokumentarec Sr. (Starejši) ne moralizira, temveč zgolj orisuje odnos med sinom in očetom, ki skupaj preživljata zadnje dni. Do konca. Do smrti starejšega. Mlajši ob tem do slednjega pokaže neizmerno in nesebično ljubezen, čeprav ga v isti sapi krivi za domala vse svoje tegobe. Uro in pol dolg filmski spomenik najpomembnejši osebi v življenju slavnega igralca, ki hkrati razkriva tudi, zakaj je Robert Downey Jr. to, kar je.