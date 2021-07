Kolumna Miše Terček: Dobri lažnivec

Na Netflixu se je med novostmi pojavil film, ki je v kinematografe na Otoku in v ZDA konec leta 2019, torej tik pred epidemijo, v blagajne prinesel 33 milijonov, kar je razmeroma malo, a za dramo s proračunom desetih milijonov precej solidno. Pri nas film ni igral. Izvirno so celovečerec žanrsko opredelili kot kriminalni triler, čeprav - vsaj na začetku - o trilerju ni ne duha ne sluha, ima pa res nekaj zametkov kriminalke. Obe omenjeni zvrsti se močneje prikažeta šele proti koncu filma, ko scenarij popolnoma obrne ploščo. A pojdimo po vrsti.



Celovečerec z naslovom The Good Liar (Dobri lažnivec) je režiral Bill Condon, scenarij, ki bazira na istoimenskem romanu Nicholasa Searlea, pa je napisal Jeffrey Hatcher. V filmu nastopata dve uveljavljeni, večkrat nagrajeni filmski zvezdi, brez katerih bi bil, roko na srce, izdelek popolnoma spregledan, četudi bi mu tudi z njima v paketu težko rekli »blockbuster«. Daleč od tega. Zvezdi, ki ju omenjamo, sta Ian McKeller, ki si je tokrat obul čevlje pretkanega in šarmantnega prevaranta, ter Hellen Mirren, na prvi pogled ljubezni željna naivna vdova. A kot se v zgodbi razkrije kasneje - nič ni tako kot se zdi.



Če kaj, je treba filmu The Good Liar priznati, da nas je s svojim vsebinskim preobratom resnično presenetil, kar je za hollywoodske filme, ki so v zadnjih desetletjih padli v predvidljive rutinske vzorce, precej zunajserijsko.



Žal vam bomo tokrat, če želimo speljati analizo filma do konca, morali izdati tudi konec, zato lahko, če si filma še niste ogledali, pa bi si ga radi, odložite časopis ... in ga po ogledu ponovno vzemite v roke. Bomo počakali.



Šalo na stran, The Good Liar je film v filmu, prej omenjeni vsebinski preobrat pa se žal zdi nekako na silo, precej umetno vrinjen v scenarij. Iz neke dokaj lahkotne britanske romantične drame se scenarij kar naenkrat spremeni v triler o drugi svetovni vojni, ki se malo v preteklosti in malo v sedanjosti dogaja v Berlinu. V zgodbo se vmešajo nacisti, vohuni in dvojni agenti, zaplet pa dodatno obremeni še star spomin o posilstvu. Plen postane plenilec, zgodba se obrne in izkaže se, da naivna gospa ni žrtev zarote prevaranta, temveč on njene. Mila starka se pretvori v hladno maščevalko, stari gospod pa ni kos svoji obremenilni preteklosti, ki ga ona uporabi kot orožje proti njemu.



Mirren in McKellen v svojih vlogah pričakovano blestita, manj bleščeč pa je scenarij in njegova izvedba. A na brezbrižen julijski poletni večer vas morda nenavadni zapleti, ki so v zgodbi zaradi zapletov samih, ne bodo tako zelo zmotili, kot bi vas sicer ... v kakšnem drugem letnem času.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji