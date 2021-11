Kolumna Mateja Lahovnika: Novi ukrepi

V kriznih razmerah je treba sprejemati krizne ukrepe, s katerimi pa nikoli niso vsi zadovoljni. Slovenija ni otok sredi EU in ukrepi vlade so zelo podobni ukrepom v drugih državah. Lani ni bilo cepiva, zato je bilo zaprtje javnega življenja smiselno, sedaj pa virus najbolj širijo tisti, ki kršijo PCT-pravilo, in prav ti bi ga tudi v primeru zaprtja širili prek zasebnih druženj. Popolno zaprtje države v razmerah, ko imamo dovolj cepiva in mask ter se lahko zaščitimo pred virusom, ne bi bilo racionalno. Vsakdo se lahko testira in preveri, ali je okužen, da ne širi virusa, o katerem sedaj tudi z...