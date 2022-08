Trije kamenčki bogatega mozaika vsakdana so mi te dni še posebej ostali v spominu. Saj se je dogajalo še marsikaj, vendar sem vseeno o vseh treh razmišljala nekaj več kot pa o številnih drugih, ki so se zgodili in sooblikovali moje dneve, teden … 1/ Lokal v središču glavnega mesta je priljubljen. Na vrt radi prihajajo tako mlajši kot starejši. Kavica, dve, kozarec osvežitve. Sami ali v paru ali družba; niti ni pomembno. Tudi sama sem si zaželela kave in sedla. Ter opazovala dogajanje okoli sebe. Za sosednjo mizo sta čez trenutek sedli dve mlajši dekleti. Prvo, kar sta naredili, sta odl...