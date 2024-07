Kolumna Laure Paukovič: Pet minut slave

ZDA imajo novo zvezdo. Gre za 21-letno Hailey Welch, ki je nekega junijskega večera, ko se je šla s prijateljico ven zabavat, odgovarjala na vprašanja v ulični anketi in že nekoliko pijana (vsaj videti je bilo tako) povedala, da je njen trik, ki vsakič znova obnori moškega, pljunek na njegov spolni organ. Ob tem je izustila »Hawk Tuah!« in simulirala oralni spolni odnos. Samo to. Ena vulgarna šala je bila dovolj, da je posnetek zakrožil po družbenih omrežjih, in naenkrat je na milijone ljudi, ki so si ga hočeš nočeš ogledali, želelo vedeti, kdo je ta prikupna, dobro razpoložena svetlolaska z južnjaškim naglasom, ki ima več kot očitno izvrsten smisel za humor (če so poceni šale pač vaš tip humorja).

Welchevo so po nekaj napačnih domnevah, denimo da je učiteljica, ki je bila zaradi šale odpuščena, naposled našli, živela je v Belfastu v Tennesseeju in po tem, ko je pustila šolo, delala v lokalni tovarni. Nikoli ni potovala z letalom, v bistvu sploh ni nikoli zapustila svoje države, živela je povsem preprosto, skromno življenje v družinskem krogu. Toda zdaj, ko jo pozna tako rekoč ves svet (vsebine, ki postanejo viralne v ZDA, se kakopak hitro razširijo tudi k nam), se je to spremenilo dobesedno čez noč. Najprej je v sodelovanju z nekim podjetjem začela svojo linijo oblačil z napisom »Hawk Tuah« in v rekordno kratkem času ustvarila 60.000 evrov profita, pojavila se je v gledanem podkastu, na koncertu znanega kantri glasbenika, zdaj pa je dobila še svojo ekipo menedžerjev, ki bodo skrbeli za njeno javno podobo in poskusili iz teh petih minut, kaj minut, sekund slave, iztržiti čim več. Preseliti se namerava v Los Angeles, imeti svoj podkast, šov, karkoli, ko jo danes poguglate, vam Google pove, da je »televizijska osebnost«. Vse to zaradi ene, se opravičujem, neumne izjave. Je pa treba dodati, da je pri Welchevi svoje verjetno naredila tudi patriarhalna miselnost: moški gledalci tega posnetka niso nehali poudarjati, kako idealna ženska je pravzaprav mlada Hailey: lepa, preprosta, duhovita, ne pretirano bistra, pa še v postelji ve, kako se stvarem streže. Kaj več se pa od nas niti ne pričakuje, kajne?

Ampak internet to, neumnost in preprostost namreč, naravnost obožuje. Če ste umetnik, ki se komaj prebija, podjetnica z malim biznisom, v katerega resnično verjamete, pozabite na ustvarjanje smiselnih vsebin za družbena omrežja, raje se poskusite spomniti, s čim bi lahko čim bolj šokirali spletno javnost. Seveda se šalim, še vedno sem ena tistih, ki poskuša tudi na instagramu in tiktoku slediti predvsem profilom, ki mi nekaj dajo, razširijo obzorja, čeprav to ni ravno najlažje. Ampak v resnici spletne senzacije nastajajo popolnoma brez kakršnekoli logike. Na slovenskem tiktoku je trenutno denimo viralna ustvarjalka, ki je brez dlake na jeziku povedala, kaj si misli o »jadnih« kolesarjih. Njene izjave so tako pretirane in plehke, da je nemogoče ugotoviti, ali gre za parodijo ali ne (podobno z njenimi drugimi objavami, v katerih denimo svetuje, kako ujeti bogatega moškega), a objava je imela tak domet, da so jo delili celo slovenski politiki. Ali pa Denise Dame in njen »kupi mi gucci«, ki se je na začetku, ko se je pojavila na sceni, še zdel parodičen odgovor na nekatere slovenske vplivnice in premišljeno provociranje, a se je čez čas izkazalo, da gre tudi v tem primeru zgolj za obupan krik po pozornosti.