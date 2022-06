Kolumna Lare Paukovič: Tegobe kapitalistov

Nedavno je precej prahu dvignil članek, v katerem se ljubljanski gostinci pritožujejo, da ne dobijo kadra za študentsko delo in da »mladi očitno dobijo dovolj denarja od države, zato jim ni treba delati.« Kaj je narobe s to izjavo? Dobesedno vse. V idealnem svetu nobenemu študentu ne bi bilo treba delati, ker bi se lahko posvečal samo svojemu študiju. A takih je žal malo. Večina mojih sošolcev na fakulteti je ves čas delala. Ljubljančani so imeli sicer ta privilegij, da jim ni bilo treba plačevati nastanitev, a redkokdo, ki se je iz oddaljenega kraja vpisal na študij v Ljubljano, ...