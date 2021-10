V posnetku, ki kroži po facebooku in ki je nabral na tisoče všečkov in delitev, na eno od Petrolovih bencinskih črpalk v Ljubljani vkoraka možakar, ki mladi ženski pri vhodu, ki preverja PCT-pogoj, nonšalantno pove, da ga nima, ampak ali mu lahko kljub temu odklene točilno mesto. Ker ga ženska zavrne, zahteva poslovodjo. Pozneje navrže, naj kar kličejo policijo. Ko se vmešajo čustva, je znanost pogosto sekundarnega pomena – iščeš informacije, ki si jih želiš slišati. Mladenki približno desetkrat pove, da nima pravice do vpogleda v njegovo zdravstveno kartoteko (»A vas zanima tudi, a ima...