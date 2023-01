Kolumna Dejana Vodovnika: Harmonika na kovancih

Kovanci so zanimiva zadeva. Včasih nam gredo malček na jetra, ker nam trgajo žepe, a vseeno pridejo prav. Poznam nekoga, ki ima spominskih kovancev za nekaj deset tisočakov, pa nekoga, ki gre na konec sveta, da si kupi katerega še posebej spominskega.

Še daleč je čas, ko bo na numizmatični trg prišel spominski kovanec z likom katerega slovenskega glasbenika. Magari s harmoniko ali celo z električno kitaro ali bobni.

Shranil sem si novico, ki je bila poslana v svet že pred časom, vendar se mi zdi še vedno aktualna in dobro izhodišče za razmislek. Britanska kraljeva kovnica je skovala serijo kovancev, na katerih je upodobljen legendarni glasbenik sir Elton John. Kovanci različnih vrednosti spadajo v serijo zbirateljskih kovancev z glasbenimi legendami.

»V teh časih je lahko glasba odlično krepčilo,« so jih na pot pospremili v kraljevi kovnici.

V Veliki Britaniji so novo serijo zbirateljskih kovancev z glasbenimi legendami uvedli konec januarja lani, najprej so se poklonili legendarni zasedbi Queen. Drugi je bil torej Elton John, ki se je tako pridružil drugim legendarnim Britancem na kovancih, med njimi so bili denimo William Shakespeare, Isaac Newton in Jane Austen.

Najcenejši kovanec s podobo sira Eltona Johna je srebrni za pet britanskih funtov, za katerega je treba odšteti okoli 15 evrov, v ekskluzivni izdaji pa so naredili tudi štiri zlate v vrednosti skoraj 80.000 evrov.

Da na Otoku veliko bolj kot marsikje spoštujejo svoje glasbenike in glasbo, najbrž dokazuje tudi dejstvo, sicer staro že nekaj let, da je britanska pošta Royal Mail temeljito obdelala in pomanjšala deset ovitkov albumov slovitih izvajalcev in so izšli v posebni seriji znamk. Poštne znamke so krasili ovitki albumov Division Bell skupine Pink Floyd, Tubular Bells Mika Oldfielda, Screamadelica zasedbe Primal Scream in London Calling benda The Clash.

Sir Elton John FOTO: THE ROYAL MINT

Banka Slovenije že vrsto let izdaja priložnostne kovance – tako spominske kot priložnostne. In to je zelo prav. Tudi lepi so.

Po znanih podatkih so lani izšli štirje spominski ali zbirateljski kovanci: ob 150. obletnici rojstva arhitekta Jožeta Plečnika, ob 150. obletnici rojstva slikarja Matije Jame, ob 35-letnici programa Erasmus, izšla je zbirka evrokovancev 2022.

Znanec, ki se ukvarja z numizmatiko te vrste, pravi, da so naši, slovenski kovanci – spominski in priložnostni – lepi in všečni in imajo menda kar visoko ceno na trgu. Ob omembi odločitve Britanske kraljeve kovnice o izdaji kovancev s podobo sira Eltona Johna naši numizmatiki le skomignejo z rameni.

Še veliko vode bo preteklo pod slovenskimi mostovi, da bo iz katere kovnice (lanske slovenske numizmatične kovance so sicer skovali v Italiji ali Litvi) na kakšen slovenski predlog na naš numizmatični trg prišel spominski kovanec z likom katerega slovenskega glasbenika.

Magari s harmoniko ali nemara celo z električno kitaro ali bobni. Ni jih malo.

Saj pravim, miselna širina družbe se prepozna tudi s podob s kovancev.