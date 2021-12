Kolumna Bojana Budje: Nazaj v 321

Prva tretjina veselega decembra je za nami, opravili smo tudi s prvim od treh dobrih mož. Ki pa je na srečo še najmanj zahteven. Najhujše nas torej še čaka, edina tolažba za že dodobra shujšane denarnice je podatek, da si bodo vsaj delno opomogle sredi prihodnjega tedna, na plačilni dan večine Slovenk in Slovencev. Pa nemara še s kakšno božičnico. Nakar sledi zadnji letošnji napad na blagovne in trgovske centre, sitiparke, beteceje, takšne in drugačne šope. Izjema bodo nedelje. A še te zaukazano. Berem, da so naši južni sosedje, naše večno in edino merilo vsega dobrega in zlega, na boljšem. V...