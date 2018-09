Lara Paukovič: Blišč in beda blogerskega sveta

Blogerke druga drugo podpirajo, komentirajo, fotografirajo in se silno trudijo z vzdrževanjem te (velikokrat lažne) podobe blogerskega lajfstajla.

Prejšnji teden sem se skupaj z množico deklet udeležila gala dogodka »za ženske« na Ljubljanskem gradu, ki je bil čisto simpatično druženje, čeprav mi še zdaj ni popolnoma jasno, kaj je bil njegov namen, kdo ga je organiziral in kje so vsa ta dekleta in ženske, več sto njih, ki so skoraj eno uro v gneči stale pred vhodom v dvorano, sploh izvedele zanj.Ampak to so pač družabni dogodki, v resnici jih je veliko samih sebi namen. Poleg spola so imele povabljenke še nekaj skupnega – večina je štela med osemnajst in triindvajset let in zelo veliko med njimi, vsaj kot so mi pozneje povedale znanke, jih je bilo blogerk in influencerk (izraz za vplivneža na družabnih omrežjih).Kot je bilo že velikokrat zapisano in povedano, je bloger/influencer sanjski poklic moderne dobe, v svetu teh novodobnih vplivnežev pa vladajo popolnoma svoja pravila. Vsak bloger potrebuje community, lastno zvesto skupnost, zato se srečanja deklet, ki se ukvarjajo z bloganjem, vloganjem ali pa so preprosto zvezde instagrama, nekoliko razlikujejo od družabnih dogodkov, ki se jih udeležuje preostanek t. i. estrade.Če se tam obiskovalci večinoma držijo družb, s katerimi so prišli, in le sem ter tja pokramljajo s katerim prijateljem, ki ga niso videli že lep čas, so dogodki, kjer prevladujejo blogerke, polni objemov in poljubov vsepovprek, navdušenih »aaahov«, ko ugotovijo, da je prišla tudi njihova prijateljica, prav tako blogerka, skupnih selfiejev, ki jih je seveda treba takoj objaviti na instagram, nenehnega snemanja t. i. storyjev (posnetkov na družabnih omrežjih, ki izginejo po enem dnevu), na katerih pet blogerk, najboljših prijateljic, nazdravlja s šampanjcem, in tako dalje.Blogerke druga drugo podpirajo, komentirajo, fotografirajo in se silno trudijo z vzdrževanjem te (velikokrat lažne) podobe blogerskega lajfstajla, to pa zato, ker se zavedajo, da če same ne bodo izražale podpore drugim in na takšen način tudi ves čas opozarjale na svojo prisotnost, je niti ne bodo dobile nazaj.Šele ko jih vzajemno podprejo druge blogerke in se ustvari nekakšen milni mehurček »uspešnih blogerk«, lahko prodrejo tudi zunaj meja svojega blogerskega/vlogerskega/influencerskega sveta. Kar je pravzaprav težko, zelo težko, kajti ta svet je ogromen in dekleta na sceni so si, temu sem bila še enkrat priča na omenjenem dogodku, iz leta v leto bolj strašljivo podobna. Večinoma so dolgolasa, s popolnimi merami, umetelnim make-upom (veliko se jih namreč, poleg tega da so recimo zvezde instagrama, »profesionalno« ukvarja še z ličenjem) in oblačili, ki poudarjajo njihovo postavo, a pravzaprav, tudi če se predstavljajo kot modne blogerke, niso nič posebnega.Kupujejo v Zari ali Topshopu, kombinacije pa so daleč od tega, da bi jim lahko priznali modno kreativnost, kar je bil včasih eden od ključnih kriterijev za uspešno modno blogerko. Ta dekleta veliko potujejo, veliko hodijo na dogodke, jedo v dobrih restavracijah, se sončijo na lepih plažah in ... in?In nič. In pač blogajo o svojih oblačilih, kozmetiki in krajih, kjer so bile. Nekatere mislijo, da so blazno razsvetljene, in sem ter tja razveselijo še s kakim inspirativnim citatom, nasvetom za življenje ali celo izsekom svoje »poezije«, potem pa nazaj k cunjicam in pravilni svetlobi za selfie. Ni žalostno, da je to, tak tip dekleta, postalo ideal za mlajše generacije? Ko sem jih gledala, te blogerke in influencerke, kako se fotografirajo pred ogledalom v veceju, sem lahko razmišljala samo o tem, kako zelo si želim, da bi mlada dekleta končno dojela, da je na koncu, ne glede na to, kako klišejsko se to sliši, pomembna vsebina.Čez deset let se nihče ne bo spomnil lepe punce z modno-lepotnim blogom, ki je vsak teden reklamirala drugo sponzorsko kremo in redno objavljala posnetke z gala dogodkov, ki se jih je udeležila, temveč mora biti blog, če ga že pišeš, vlogi, če jih snemaš, ali instagram profil, če si to pač izbral za svojo izrazno platformo, nekaj, kar odstopa od povprečja in s čimer pokažeš, da nisi samo še eno dekle na plaži na Maldivih.Da to, kar ljudje vidijo na družabnih omrežjih, ni hkrati vse, kar lahko ponudiš svetu – in da okusna hrana (pa ne da je z njo kaj narobe) in obleke niso edini omembe vreden del tvojega življenja. Ker če so ... no, potem imaš težavo.