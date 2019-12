Kolumna Dejana Vodovnika: Oziris iz Slovenj Gradca

Zdi se, da je prav potihoma šla mimo nas novička, da bo predvidoma leto dni v Koroškem pokrajinskem muzeju v Slovenj Gradcu na ogled okoli 2000 let star bronasti kipec boga Ozirisa, ki je v lasti družine Fras iz Slovenj Gradca. Kot so si enotni, je kipec v last družine prišel tako, da ga je neki Jud podaril, ali pa z njim poplačal dolg, lastniku nekega vinotoča, ta je bil daljni sorodnik družine, ki ga je zdaj postavila na ogled. Potem se je krog zavrtel, zdaj je kipec, ki je res svojevrstna dragocenost, postavljen na ogled. Pravijo, da gre za zelo redko dejanje, da se praktično neznan egipčanski predmet predstavlja tako strokovni kot splošni javnosti. In temu verjamem.



Po slovenskih kleteh je še marsikaj skritega očem. Tu in tam je mogoče zaslediti kak oglas, v katerem je naprodaj del preteklosti. Poceni! Šivalni in pisalni stroji so razprodani, stare steklenice krasijo vitrine in so vaze postale. Trgovci z novci so že zdavnaj pokupili večino tistega, kar je bilo vrednega. Zemljišča, tovarne, celo domoljubje ... V kleteh starih kmečkih domačij je izginilo že skoraj vse. Kupljeno zastonj, prodano za milijon. Trgovci z novci se ne dajo, oči imajo odprte na vse strani in za povrhu še spredaj in zadaj!



V naših, slovenskih kleteh zdaj večinoma čemi ozimnica. Nekje drugje v njih varijo vina; dobra, boljša, najboljša in tudi slaba. V kleteh so tudi kolesa, tudi gorska, ki jih najraje kradejo, pa arhivi, dokumenti nekega časa, za druge pa so podzemne kleti zgolj spomin na čase, ko so se v njih skrivali. Pred kom in zakaj, vedo le oni!



Naše kleti so nemalokrat pravcate skrivalnice vsega mogočega. Skrivalnice pa so tudi okoli nas; s prejemki članov številnih uprav, z revizijskimi poročili, z bančnimi računi slovenskih državljanov po vsem svetu …



Slovenjgraški kipec predstavlja boga Ozirisa v suvereni drži vladarja skrivnostnega kraljestva večnega življenja. Oziris je bil bog zmagoslavja nad smrtjo, za verno ljudstvo pa je pomenil veliko upanje v posmrtno vstajenje. Za vse manj verno ljudstvo »tukaj in zdaj« pa nemara ne pomeni zgolj upanja na vstajenje, ampak – žal – upanje na zgolj preživetje.

Trgovci z novci so nam že itak izpraznili kleti. Še sreča, da so pustili vsaj ozimnico.