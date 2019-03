Kurenti so pretiravali ... 

Tla v Sloveniji so se stresla

LJUBLJANA – V ponedeljek ob 20.48 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,5 v bližini Zagorja ob Savi, 41 kilometrov vzhodno od Ljubljane, so sporočili iz Urada za seizmologijo Agencije RS za okolje (Arso). Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Raven nad Šentrupertom, Krnic, Krmelja in Župe. V uradu ocenjujejo, da intenziteta