Španca omrežila Slovenka, on pa Slovenijo

Dvorano je dvignil na noge, gledalci pred TV-zasloni so za nekaj trenutkov ostali brez besed. Od mladega, 34-letnega moža, ki je na oder slovenskih Talentov prišel k nam s kar malo eksotične španske Majorke, tega, kar so videli in slišali, zagotovo niso pričakovali. V dveh minutah se je prelevil iz Tine Turner v Louisa Armstronga in še nekaj njih. Ne samo z glasom, ampak tudi z interpretacijo njihove glasbe. Od skromnega in skoraj sramežljivega pevca nekoliko drugačnega videza, z očmi, obrobljenimi s črno maskaro, uhani v nosu in ušesih, črno nalakiranimi nohti, nihče ni pričakoval take eksplozije energije, ki je preplavila oder in dvorano. Predvsem pa ne osupljivega pevskega ...