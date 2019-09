Smrtonosne elektronske cigarete?

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Niso dokazano učinkovita pomoč pri opuščanju kajenja. FOTOGRAFIJI: Guliver/Getty Images

Elektronske cigarete nikakor niso neškodljive.

Zbolelo je že približno 450 ljudi, umrlo pa šest. Takšna je skrb vzbujajoča statistika iz ZDA, točneje iz zveznih držav Indiana, Minnesota, Kalifornija, Illinois in Oregon, kjer raziskujejo morebitno škodljivost uporabe elektronskih cigaret, naprav, ki s pomočjo baterij ogrejejo tekočino in ustvarijo paro, točneje, ali so bolezni povezane s posameznimi napravami za vdihavanje pare ali z določenimi kemikalijami, ki jih uporabniki vdihavajo. Dejstvo pa je, da so po večini zboleli (in umrli) mlajši, sicer zdravi ljudje, ki so bili pred sprejetjem v bolnišnično obravnavo zdravi. Tožili so zaradi kašlja, bolečin v prsih in pomanjkanja sape, znakov vnetja ni bilo. Strokovnjaki ne izključujejo niti možnosti, da so v ozadju prevarantski prodajalci, ki so naprave oziroma tulce napolnili z morebiti škodljivimi snovmi; nekateri uporabniki sicer vdihavajo paro na podlagi marihuane, drugi nikotina, tretji kombinacije obojega, pri večini obolelih pa so odkrili nevarno visoke ravni acetata vitamina E, ki je sicer priporočljiv vitaminski dodatek in močan antioksidant, a nikakor ne segret!Kakor koli že, strokovnjaki se zdaj osredotočajo na iskanje vzroka nenadnih in nenavadnih težav, ameriško javnost pa pozivajo, naj vsaj začasno odloži kajenje, tudi z domnevno manj škodljivo, a kot kažejo skrb vzbujajoči primeri, nezanesljivo e-cigareto. To uporabljajo več kot trije milijoni ameriških mladostnikov, mnogi v naivnem prepričanju, da se bodo ognili nevarni odvisnosti. A kot so nedavno opozorili tudi strokovnjaki z NIJZ, je kadilec ob uporabi elektronskih cigaret izpostavljen številnim za zdravje škodljivim snovem, rakotvornim, dražilnim in strupenim, kot so nikotin, vlažilci in topila, arome, aldehidi, hlapne organske spojine, policiklični aromatični ogljikovodiki, za tobak specifični nitrozamini, majhni delci, kovine in silikatni delci. Obseg izpostavljenosti škodljivim snovem je zelo raznolik in odvisen od značilnosti izdelka in tekočine ter načina uporabe izdelka, škodljiva pa je tudi pasivna izpostavljenost aerosolu elektronskih cigaret. Na NIJZ še poudarjajo, da elektronske cigarete niso dokazano učinkovit način pomoči pri opuščanju kajenja, in raje priporočajo preizkušeno in dokazano varne ter učinkovite izdelke, ki so na voljo v lekarnah ali jih predpiše zdravnik.