Zdenko je pobasal milijone, sedel pa ne bo

LJUBLJANA – Kdo soin? Sploh ne obstajajo, gre namreč za izmišljena imena, s katerimi se je prestavljalin s pomočjo katerih je oskubil marsikaterega Slovenca. Čeprav ima zgodba o goljufu svetovnega formata dolgo brado, verjamemo, da bi se na Slovenskem našlo še kar precej takih, ki bi mu z veseljem zavili vrat, če bi jim le prišel v roke. Pahnil jih je namreč v večno bedo.Toda nanj lahko kar pozabijo, čeprav je Slovenija iskanje za njim razpisala že davnega leta 1998 in je naše pravosodje skoraj ves čas vedelo, da se skriva na Otoku. Toda kaj ko Angleži niti slišati niso hoteli o tem, da bi nam ga izročili. Enkrat je bil izgovor tamkajšnjega pravosodja močno čuden, in sicer »da bi bilo kruto odrediti njegovo izročitev Sloveniji«, po dveh letih pa so Britanci sporočili, da nam ga ne dajo, ker da ima raka v zadnjem stadiju. Medtem je sicer v zvezi z njim vse skupaj že močno zvodenelo in tudi odletel je s seznama najbolj iskanih slovenskih zločincev. Če je še živ, pa mu je 64 let.O Kosu je bilo v zadnjih dveh desetletjih prelito veliko črnokronističnega črnila. Slovenski organi pregona so imeli vse podatke o njegovih goljufijah in prevarah, vedeli so torej, da je na begu v Veliki Britaniji, nekaj časa je s partnerico živel v Londonu, pozneje verjetno v Manchestru. Eden od opeharjencev je pred leti omenjal, da Ljubljančan nikoli ne bo odgovarjal za zločine v domovini, saj naj bi imel pri nas »zaščitniške botre iz časov poosamosvojitvene vojne zaradi nikoli razjasnjene trgovine z orožjem«. Tudi o tihotapljenju mamil je bil govor v zvezi z njim.Prevarant in človek z mnogo imeni pa je torej kar precej rojakov pahnil v nesrečo. Zgodbe prevaranih (in naivnih!) ljudi o tem, kaj sta jim storila s partnerico, so kar deževale. Z lažnim prikazovanjem dejanskega stanja sta denimo prek spletnih strani v prodajo ponudila osebno vozilo audi, čeprav sta vedela, da ga kupcu nikoli ne bosta dostavila. Kupec je na londonsko banko nakazal 82.000 evrov – in se obrisal pod nosom. Ravno goljufije z avtomobili naj bi bile ena od Kosovih specialnosti. Podjetnik. se je pridušal, da je leta 2012 z njim sklenil skoraj dva milijona evrov vredno konsignacijsko pogodbo o medsebojnem sodelovanju pri prodaji vozil na slovenskem in hrvaškem trgu, plačal je 20.000 evrov avansa, nato pa se je za Kosom izgubila vsaka sled.Nemara največji goljufov podvig je bilo naplahtanje resnega slovenskega podjetnika, ki ga je oskubel za okroglih 995.000 evrov. Možakar, ki ni hotel biti imenovan, je seveda bankrotiral in se znašel v velikih dolgovih. Povedal je, da je pred sklenitvijo poslov s Kosom preveril vse potrebno, našel je legalno registrirano podjetje v Veliki Britaniji, bil celo večkrat osebno pri Kosu v Londonu, kjer si je ogledal vzorčne hiše, za katere naj bi iz Slovenije izvozili različno opremo. Šele po nekaj mesecih se mu je vse skupaj zazdelo sumljivo, vendar je bilo že prepozno.Eni od prevaranih, Štajerci, pa se na ljubljanskem okrožnem sodišču niso hoteli vdati in so ga na vsak način hoteli zvabiti na zatožno klop, vendar neuspešno. Medtem pa je postalo uradno vsaj na prvi sodni stopnji: kazenski postopek zoper obdolženega Zdenka Kosa se ustavi zaradi zastaranja.Zgodba govori o oglasu v slovenskem časniku iz leta 1997, v katerem je Kos prek londonske družbe P & O Limited ponujal ugodne gotovinske kredite. Nasedla mu je., ki je hotela najeti 1,600.000 mark posojila. »Nobenih težav ne bo,« ji je natvezil Kos, vendar pa jo je opozoril, da mu mora prej izročiti avans za zavarovanja posojila in plačati stroške najema. »V redu,« je odgovorila Zorica, ki jo je Kos očitno tako očaral, da je v zgodbo o posojilih zvlekla še znanca,. in. Če vse skupaj pretvorimo v evre, je Ljubo na račun P & O Limited nakazal 32.130 evrov, Boris 30.600 evrov, najbolj pa se je opekla prav Zorica, ki jo je Kos oskubel za kar 163.455 evrov. Posojila pa kajpak niso videli nikoli.Leta 2002 je bila za Kosom v tej zadevi uvedena sodna preiskava zaradi kaznivega dejanja goljufije, a je bil že nedosegljiv slovenski roki pravice. Leta 2010 je bil odrejen pripor, leto pozneje je tožilstvo vložilo obtožbo, a mu je na Otoku prek tamkajšnjega pravosodja niso vročili, vrnila se je v Ljubljano z izgovorom, da ga pač ne najdejo. Za njim smo razpisali mednarodno tiralico, a so se Angleži na slovensko zahtevo za izročitev požvižgali. Leta 2013 ga je zaslišal manchestrski sodnik in njegovo izročitev torej zavrnil s sklepom, da bi ta bila preveč kruta.Leta 2015 so Kosa privedli na angleško sodišče, tedaj naj bi umiral zaradi hude bolezni, zato ga niso hoteli izročiti, tudi leta 2017 naj bi zanj veljala huda diagnoza, kot dodaten razlog za košarico Sloveniji so sicer Angleži navedli še: časovna oddaljenost kaznivih dejanj.In čeprav so tožilci še pred letom dni vztrajali pri obtožbi, zdaj sodišču ni preostalo drugega, kot da izda sklep, da je bilo kaznivo dejanje storjeno oziroma zaključeno leta 1998, absolutni zastaralni rok pa je 20 let.