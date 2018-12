Gorski svedri pobruhali in posrali kočo pod Storžičem?

LJUBLJANA – Zaradi vsesplošnega rajanja in veseljačenja se decembra že nekaj let drži pridevnik veseli. Veselo zna biti tudi v hribih, denimo v kakšni koči. In res. Prejšnjo soboto, 8. decembra, se je druščina 27 ljubiteljev gora, znana pod imenom Gorski svedri, zabavala v Domu pod Storžičem. Veseljačenje se je zavleklo dolgo v noč, na koncu jih je ostalo 12, drugi so odšli v dolino. Prostore doma so zapustili zjutraj, po besedah Jožeta Fortune, ki je za skupino Gorski svedri organiziral zabavo, jih je takrat še lepo pozdravil oskrbnik koče in jim dal darilo, še prej pa so, doda, vse lepo pospravili. Po sedmih dneh so gorski svedri na facebooku ...