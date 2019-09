Francu in Antoniji denar in nakit iz nočne omarice zasegli sodniki

LJUBLJANA – Ko sta Franc in Antonija Koprivnikar 8. novembra lani okoli osmih zvečer prišla domov v Dobrunje, sta takoj posumila, da nekaj ni v redu. Stranska vhodna vrata, skozi katera je v svoj del hiše hodil sin, so bila odprta. Kaj kmalu sta ugotovila, da so poškodovana oziroma da je bil na delu vlomilec. Na stopnicah, ki vodijo do zgornjega dela hiše, kjer živita, sta zagledala tudi odtise blatnih čevljev, ti so vodili vse do njune spalnice. ...