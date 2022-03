Zvezdniške muhe novih starih zaljubljencev: 17 kopalnic in 10 spalnic (FOTO)

Odkar je aprila lani zadonelo, da so se med Jennifer Lopez in Benom Affleckom po 17 letih spet vnele iskrice in se razplamtele v vseobsegajoči plamen ljubezni in strasti, je bilo verjetno le vprašanje časa, kdaj ju bo ljubezen popeljala pod skupno streho. Začetno okorno spoznavanje svežih zaljubljencev sta namreč dala skozi pred desetletjema in sta ga lahko zdaj preskočila, tako da je začela lepotica že po dveh mesecih razmišljati o selitvi iz Miamija v Los Angeles, kjer si je življenje ustvaril Affleck.

Iskala sta hišo, v kateri bosta lahko živela s svojimi otroki iz prejšnjih zakonov. FOTO: Juliano/x17online.com

A čeprav druge priložnosti za resnično ljubezen nista nameravala izpustiti iz rok, se je iskanje skupnega doma izkazalo za precej velik zalogaj. Predvsem zaradi kopice nadvse zvezdniških zahtev. A kjer sta volja in želja, je tudi pot, po mesecih prečesavanja nepremičninskega trga sta zvezdniška zaljubljenca zdaj menda naposled našla svoje sanjsko gnezdo v približno 50 milijonov evrov vrednem dvorcu, ki ga je trgu nepremičnin ponudil teksaški milijarder Todd Lemkin.

Štiri kuhinje

V razmerje je Jennifer prišla z dvojčkoma, ki sta se ji rodila v zakonu s pevcem Marcom Anthonyjem, Benu pa so se iz ljubezni z Jennifer Garner rodili dve hčeri in sin. Velika hiša za to veliko družino je zatorej nujna, zvezdnica si je zamislila vsaj 1800 kvadratnih metrov veliko posest, tako velika, morda z nekaj metri več, naj bi bila Lemkinova parcela. »Želela je hišo, v kateri bi lahko udobno pozdravila vso družino in prijatelje, nujno je tudi, da ponuja dovolj zasebnosti in je ograjena,« je njene želje našteval vir.

Prejšnja izkušnja naju je naučila, da je ljubezen, če si dovolj srečen, da jo najdeš, sveta in neznansko posebna, zato jo moraš varovati in ohranjati svojo, zasebno, kolikor je to le mogoče.

»Za svojo rutino potrebuje lasten spa in lepotilni salon ter vsaj 20 kvadratnih metrov veliko garderobno omaro. Dve kuhinji z najboljšimi napravami in več spalnic, manjkati ne smejo niti bazen, domača pisarna in hišica za goste.« In vse to in še več sta z Benom menda našla. Vila, v kateri naj bi si ustvarila življenje, se namreč ponaša s kar 10 spalnicami in 17 kopalnicami, več kot dovolj za njiju in njunih skupaj pet otrok, na voljo bodo imeli tudi telovadnico, hišni kino, bazen in štiri kuhinje. Seveda tudi garaže za sedem avtomobilov, okrog in okrog pa gozd, ki jih bo ščitil pred radovednimi pogledi. Prav zasebnost je tista, ki je za Lopezovo neprecenljiva.

»Prejšnja izkušnja naju je naučila, da je ljubezen, če si dovolj srečen, da jo najdeš, sveta in neznansko posebna, zato jo moraš varovati in ohranjati svojo, zasebno, kolikor je to le mogoče.« Ko sta se prvič zaljubila, sta bila namreč na koncu pritisk javnosti in medijska radovednost tista, ki sta njuni ljubezni, tedaj že okronani z zaroko, zadala smrtni udarec. »Bilo je brutalno. Eden tistih dogodkov, ki jih zakoplješ globoko vase, saj sicer ne bi mogel nadaljevati življenja,« je o razdrti zaroki leta 2004 zdaj dejala Jennifer in dodala, da ji še vedno ni povsem jasno, zakaj se je to zgodilo.

Medijski pritisk je pred desetletjema uničil njuno ljubezen. FOTO: Reuters

»Bila sva noro zaljubljena. To je bilo eno najbolj srečnih obdobij mojega življenja.« In čeprav sta se v sledečih letih spremenila, zrasla, sta v osnovi enaka kot tedaj, kot sta se prvič videla. »In to je čudovito. Enaka sva, a vendar drugačna. Dobila sva še eno priložnost za ljubezen, zato zdaj o tem ne bom veliko govorila. Šteje le, da midva veva, kaj je resnično in kaj ne.«

Zdi se, da sta našla sanjski dom.