Zvezdnikovo počitniško vilo je uničil ogenj

Narava vse bolj kaže svoje mišice, ob njeni surovi moči smo ljudje povsem nemočni. Pri tem je vseeno, ali se ji na pot postavijo slavni in bogati ali pa navadni smrtniki. To je v nedavnih neurjih na severu Italije, ki so sprožila tudi številne zemeljske plazove, dodobra izkusil, čigar razkošno vilo iz 18. stoletja ob jezeru Como so do balkona prvega nadstropja zasuli blato, polomljeno vejevje in drevesa.A je imel hollywoodski zvezdnik vseeno srečo. Ne le da nihče ni bil poškodovan, tudi škode njegovo posestvo tako rekoč ni utrpelo, odstraniti je moral zgolj kupe zemlje. Žal pa podobnega ne more trditi, saj je v ognjenih zubljih, ki so minuli teden pustošili po francoski rivieri, izginil tudi del njegove družinske poletne hiše, s tem pa so saje in prah prekrili tudi del njegovih čudovitih spominov na otroštvo.Britanski zvezdnik, ki mu je genialna upodobitev fizikav uspešnici Teorija vsega prinesla oskarja, zlati globus in bafto, ima na plaže in zalivčke ob mondenem francoskem mestu Saint-Tropez čudovite spomine.Tam je namreč preživljal poletja svojega otroštva pa tudi prenekatere šolske počitnice in celo podaljšane konce tedna. Že pred približno 35 leti, ko je imel igralec komaj rosna štiri leta, sta njegova mamain oče, sicer bankir, na francoski rivieri kupila razkošno poletno hišo, kot nalašč za uživaške poletne dni. Blizu morja, z zasebnim bazenom in teniškim igriščem, da je idila popolna, pa je njihova posest ležala še v objemu vinogradov. A prav tu je prejšnji teden pustošil ogenj, zaradi katerega so morale francoske oblasti na tem turistično priljubljenem koščku Francije, ki kot magnet privlači tudi slavne in bogate, evakuirati na tisoče ljudi. Pred ognjem so bežali tudi prijatelji Redmaynovih, ki so dopust preživljali prav v njihovi vili.Nekaj sreče so imeli. Razkošna hiša, vredna približno 2,3 milijona evrov, se ni spremenila v prah. Vseeno pa je škoda precejšnja, ogenj naj bi namreč uničil gornje nadstropje. »Streha in zgornje nadstropje – oboje je pogorelo. Vročina je bila gromozanska. Prej zelena in idilična narava za hišo pa je zdaj videti kot pogorišče iz druge svetovne vojne,« je dejal zvezdnikov oče, čeprav katastrofe še ni videl na lastne oči. Le fotografije, o obsegu razdejanja pa je sklepal tudi iz besed njihovega vrtnarja.»Ni prvič, da smo bili tu priča požaru. Prvič je ogenj tu pustošil pred kakšnimi 15, morda 16 leti. A mi je vrtnar dejal, da nista primerljiva, tokratni je bil izjemno bliskovit. Za površino, ki jo je tedaj požgal v treh dneh, je tokrat potreboval le eno uro!« Kako črno in požgano je vse v resnici, pa bosta Eddiejeva mama in oče videla kmalu, saj naj bi že v tem tednu iz domače Anglije odletela v Francijo ocenit škodo.