Zvezdnikova žena v resnici ni Španka

Hilaria z družino živi v New Yorku, njeni starši in brat na Majorki. FOTO: Instagram

Naglas odvisen od razpoloženja

Otroke vzgajata dvojezično. FOTO: Instagram

5

otrok imata Hilaria in Alec, vsi imajo španska imena.

Inštruktorica joge in influencerka, ki je poročena z igralcem, s katerim ima pet otrok, je te dni dvignila veliko prahu, in sicer zaradi porekla.Ni Španka, kot trdi, ji očitajo nekateri, pač pa Američanka iz Bostona, rojena kotameriškim staršem. In še, da se njeno ime, naglas, s katerim je govorila v nekaterih intervjujih, in domnevno špansko poreklo pač ne skladajo z ameriškim odraščanjem. Po spletu je hitro zaokrožil posnetek, v katerem se ne spomni angleške besede za kumaro.Z možem sta petim otrokom, ki jim sama pravi Baldwinitos, dala španska imena, a tisti, ki so jo poznali še kot Hillary Hayward-Thomas, pravijo, da v srednji šoli ni govorila s španskim naglasom in da je bila pravzaprav tipična najstnica iz severovzhodne Amerike.Ni torej res, da je v ZDA prišla pri devetnajstih, vse življenje je živela v Bostonu, v vili s petimi spalnicami in petimi kopalnicami, in niti ni res, da je mati, zdravnica, Španka, je četrta generacija državljanov Massachusettsa. Njen očeje, pravi Hilaria, že v otroštvu vzpostavil globoke povezave s Španijo, kamor je z družino odpotoval vsako leto. Doma v Bostonu so pogosto govorili špansko, kuhali španske jedi in gostili obiskovalce iz Španije.»Kadar nismo bili v Španiji, smo jo pripeljali domov,« pravi in še, da je njen španski naglas odvisen od tega, kako vesela ali vznemirjena je. »To je del mojega življenja, tega ne morem zanikati samo zato, ker nekateri ne razumejo. Kdo lahko reče, kaj smeš med odraščanjem vpiti in česa ne?« Povedala je še, da je med odraščanjem v ZDA uporabljala ime Hillary, v Španiji pa Hilaria in končno ostala pri slednjem. Njena identiteta, je povedala za New York Times, nikogar ne prizadene. »Kje se kadi? Živim svoje življenje, moje življenje so ustvarili starši, moje izkušnje, jeziki, kultura in, ja, otroci, ki imajo španska imena.«inso dobili imena po ljudeh, ki so zanjo pomembni, pravi. In o tisti nesrečni kumari pravi takole: bil je trenutek »megle v možganih«, eden njenih prvih nastopov v živo na televiziji, in bila je nervozna. »Nič ne delam narobe,« se brani.»Vidim, da se po spletu marsikdo sprašuje o moji identiteti, kulturi. Oboje jemljem zelo resno, za tiste, ki sprašujete – ponovila bom zgodbo, kot sem jo že velikokrat. Rodila sem se v Bostonu, odraščala z družino med Massachusettsom in Španijo. Moji starši in brat živijo v Španiji, na Majorki, jaz pa sem izbrala ZDA. V našem domu slavimo obe kulturi, z Alecom otroke vzgajava dvojezično, tako sem bila vzgojena tudi sama. Zame je to zelo pomembno. Razumem, da je moja zgodba malo drugačna, a je moja in ponosna sem na to, kdo sem,« je Hilaria sporočila prek instagrama. In še, da je skrivala življenje v Bostonu, da bi zaščitila starše pred vsiljivimi mediji, ko se je začela videvati z Baldwinom leta 2011 (leto pozneje sta se poročila), ki je od prvega dne vedel, od kod je. In še, da se nikoli ni pretvarjala, da je Španka.