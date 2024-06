Zvezdnika imela skromen obred, a razkošno ohcet

Desetega junija lani je igralka Naomi Watts radostno kriknila: »Poročena!« Skromno, zasebno, brez vsakršnega pompa se je tedaj namreč zaobljubila stanovskemu kolegu Billyju Crudupu, s katerim sta šestletno ljubezen uradno in pred pričami zapečatila v mestni hiši.

»Ničesar nisva načrtovala, saj nisva želela okoli tega zganjati cirkusa. Želela sva si zasebnosti. Še celo šopek sem kupila kar v delikatesni trgovini,« je o njunem posebnem dnevu razkrila hollywoodska zvezdnica. A če je bil njun poročni dan takrat namenjen zgolj njima, sta leto pozneje svojo ljubezen še enkrat potrdila z razkošno svatbo v krogu prijateljev.

Igralka običajno ljubosumno skriva svojo zasebnost in tudi sobotne ohceti v Ciudadu de Mexico ni obešala na veliki zvon. Namesto nje je to z objavami na družbenih omrežjih storil njen brat Ben, česar pa mu slavna sestra ni zamerila. »To je potrditev, da je ljubezen sicer ena najbolj preprostih reči v življenju, a hkrati tudi najpomembnejša,« je presrečna dejala v objektiv bratove kamere, medtem ko je za roko držala svojega srčnega izbranca.

Med lanskim obredom pri matičarju so Naomi in Billyja na življenjsko plovbo pospremile le njune poročne priče, igralec Mark Ruffalo z ženo Sunrise Coigney ter Josh Hamilton s svojo Lily Thorne. Tokrat pa so ob mladoporočenem paru stali njuni otroci iz prejšnjih razmerij. Med svati je bil tudi Billyjev 20-letni sin William, ki se mu je rodil v razmerju z Mary Louise Parker, ter nevestin prvorojenec Sasha, ki je pred 16 leti obogatil igralkino dolgoletno razmerje z Lievom Schreiberjem.

Preden se je zaljubila v Billyja, je bila v razmerju z Lievom Schreiberjem, s katerim sta veljala za enega najbolj trdnih hollywoodskih parov.

V vlogi družic sta nastopila igralkina hčerka Kai in njena nečakinja Ruby, s solzami sreče v očeh pa je vse spremljala tudi Naomijina mama. V množici prijateljev so z zaljubljencema slavili tudi igralkina najboljša prijateljica Nicole Kidman in Justin Theroux z dekletom Nicole Brydon Bloom.

Naomi in Billy sta se zaljubila pred osmimi leti, ko sta pred kamerami Netflixove serije Gypsy igrala zakonski par. Medsebojne naklonjenosti in privlačnosti, ki se je spremenila v trdno ljubezen, nikoli nista skrivala, vseeno pa sta šele po petih letih romance, leta 2022, potrdila, da sta par. Februarja lani se je na njeni roki zableščal diamantni zaročni prstan, junija istega leta pa sta si nato izmenjala še besede večnosti.