Zvezdnik serije Polna hiša o zasvojenosti: danes me lahko ne bi bilo tu

Zvezdnik serije Polna hiša John Stamos je na premieri druge sezone serije UnPrisoned platforme Hulu povedal, da se je več let boril z alkoholom.

Na odvajanje je šel leta 2015 potem, ko je bil ujet pijan za volanom, najbolj pa mu je pri celotni zgodbi pomagal terapevt, piše Page Six.

»Če ne bi bil njega, me danes ne bi bilo tu,« je pripovedoval 60-letni Stamos in poudaril, da je imel terapevt pri njegovem treznjenju glavno vlogo.

Kakšen je bil njun odnos, je igralec pripovedoval tudi v svojih spominih, ki so izšli lani:

»Ko sem prvič prišel k njemu, mi je rekel, da bi, če ne bi bil tako prekleto neumen razumel, da sem jo prav za prav zelo dobro odnesel. Skozi nasmeh sem mu odvrnil, da ima prav.«

Na odvajanje je šel leto dni po aretaciji.

Terapija mu je ustrezala in priporočil jo je tudi že pokojnemu kolegu iz serije Polna hiša, Bobu Sagetu, ki se je prav tako boril z alkoholizmom.

»Bob me je spravljal ob pamet in rekel sem mu, da mora na terapijo, če hoče biti moj prijatelj. Res je šel in pomagalo mu je.«

Igralec, ki ima v zakonu s Caitlin McHugh Stamos petletnega sina Billa v omenjeni seriji igra terapevta in pravi, da je navdih za vlogo našel v svojih življenskih izkušnjah.