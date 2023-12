Zvezdniki serije zaradi groženj s smrtjo na snemanje skozi detektor kovin

Humoristična serija Polna hiša, ki se je na televiziji ABC vrtela med letoma 1987 in 1995, je hipnotizirala televizijsko občinstvo, predvsem mlade po vsem svetu je skoraj zasužnjila, glavne igralce pa izstrelila med zvezde. A tolikšna slava ima lahko tudi črno plat, kar sta dodobra spoznala John Stamos, televizijski seksi stric Jessie, in Jodie Sweetin, ki je upodobila bistro, sarkastično srednjo hčer Stephanie Tanner. Privlekla sta namreč tudi neželeno, že obsedeno pozornost duševno nestabilnih ljudi, ki so jima stregli po življenju.

Bilo je že tako resno, da sta oba dobila svojega osebnega stražarja, prizorišče snemanja, ki je potekalo v živo pred občinstvom, pa so celo opremili z detektorji kovin, kar je bilo za tiste čase skoraj nepojmljivo.

Vsega je bil kriv neki "moteni idiot", besed ni prav nič izbiral Stamos, ko se je spomnil tistih dni, ko je postal tarča groženj s smrtjo. Čez cesto nasproti studia je neznanec namreč ustavil žensko iz produkcijske ekipe in jo začel spraševati, kje bi lahko srečal igralca. "Ker ga želim ubiti," je bil njegov odgovor na vprašanje, čemu potrebuje te informacije. Zaradi grožnje je ženska seveda nemudoma stekla po varnostnike, a je možakar že izginil.

Toda ne za dolgo, vrstiti so se začeli njegovi klici studiu v upanju, da bo tako prišel v stik z igralcem. Tega pri studiu niso odpravili z levo roko, češ da gre zgolj za prazne besede. Vstop na prizorišče snemanj v živo je bil nenadoma možen le še skozi detektor kovin. "V zaodrju je začela vladati neka živčna energija. In igralci so se vselej, preden so odšli pred kamere, pokrižali. Bob Saget (ta je igral enega glavnih likov, Dannyja Tannerja) je Johna v šali celo spraševal, ali bo lahko, če pride do najhujšega, dobil njegovo parkirno mesto," se je spomnila Andrea Barber, ki je igrala prijateljico Tannerjeve hčere Kimmy Gibbler.

Stamosa je zaradi groženj s smrtjo začel kot senca spremljati "agent FBI, ob meni je bil 24 ur na dan. Bil sem precej neumen, saj sem se ga na vsak način poskušal odkrižati." Nič bolje se ni godilo Jodie, ki je zaradi nekaj resnično norih oboževalcev najela celo nekdanjega stražarja Henryja Kissingerja. "Imela sem ga, saj me je zalezoval moški, ki me je želel ugrabiti. Bil je celo na radarju FBI, ki ga je poskušala ujeti." Poleg tega je dobivala še grožnje s smrtjo od bivših zapornikov in prošnje, naj jim pošlje "precej specifične fotografije same sebe". In tedaj je bila še otrok, del igralske ekipe Polne hiše je namreč postala pri rosnih petih letih.