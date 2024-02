Zvezdnik filmov Gospodar prstanov se je razšel s pol stoletja mlajšim

Ian McKellen in Oscar Conlon-Morrey sta, ko sta se decembra 2022 spoznala, na gledaliških deskah igrala očeta in sina. Toda ko je padla gledališka zavesa, so med njima kljub 54-letni starostni razliki zaprasketale iskrice. Tridesetletni mladec je tedaj, bilo je pred dobrim letom, celo dejal, da je v igralski legendi našel »novo ljubezen svojega življenja«. A čeprav je delal velike načrte in si s filmskim magom Gandalfom risal skupno prihodnost, sta po dobrem letu romance namesto naslednjega koraka v njunem odnosu zdaj odšla po ločenih poteh.

McKellen ga je povsem očaral. A čeprav je Oscar to svojo zaljubljenost brez zadržkov obešal na veliki zvon, kar je celo zagnalo kolesje govoric o morebitni skorajšnji zaroki, so prijatelji ostarelega igralca močno dvomili, da bo njuna romanca dolgoročno obstala. »Oscar je prijateljem in družini govoril, kako ima z Ianom velike načrte. Dejal je celo, da misli, da se bosta zaročila,« je dejal eden izmed igralcev, ki so si z McKellenom delili oder, ter je, vsaj z McKellenove strani, v tem videl zgolj kratkotrajno zatreskanost.

»Ian že 20 let ni imel resnega fanta. Preprosto ni material za poroko. Uživa v tem, da ima nekoga, ko je na turneji. Toda ne želi, da bi kdo živel pri njem. Hitro se zaljubi. A tako hitro, kot se zaljubi, podobno hitro ga zaljubljenost tudi mine.«

Moški, ki se želijo ustaliti in ne želijo končati z zlomljenim srcem, naj se od McKellena torej raje držijo daleč proč. 84-letni igralec očitno pač ni ustvarjen za dolgotrajna razmerja in družinsko življenje. Vseeno je priznal, da je njegovo življenje bistveno boljše in bolj srečno, odkar je svetu priznal svojo istospolno usmerjenost. To je tudi pred najbližjimi namreč skrival skoraj do srečanja z abrahamom, saj je odraščal in še kot odrasel moški živel v homofobni družbi, »homoseksualce se je tedaj javno zasmehovalo in celo trpalo za zapahe. Nenehno sem se moral ozirati čez ramo, pri vsakem stisku roke z neznancem pa sem lahko le upal, da tudi njega privlačijo moški,« je dejal o svoji mladosti.

Leta 1988 lahko priznal resnico

Leta 1988, ko smo vendar postali nekoliko strpnejši, je končno lahko priznal resnico. »Od tedaj o tem nikoli nisem nehal govoriti in sem ta izgubljeni čas skoraj nadoknadil,« je dejal zvezdnik in dodal, da mu je razkritje spolne identitete povsem spremenilo življenje. »Odkril sem samega sebe. Vse je postalo boljše. Moji odnosi z družino, prijatelji, celo s tujci, pa tudi moje delo, so postali boljše, saj se mi ni bilo treba več igrati skrivalnic.«

Največjo slavo mu je prinesel lik Gandalfa. FOTO: Press Release

Kajti kolikor se je lahko po eni strani prav nestrpnosti do homoseksualcev zahvalil, da je sploh zaplaval v igralske vode, je šele tedaj ko je povedal vso resnico, lahko postal v svoji igri iskren. »Prej je bilo vse le krinka. Ko pa sem lahko postal zvest sebi in iskren, je vse postalo precej bolj zanimivo.«

Malce obžaluje le, da se nikoli ni mogel razkriti svojim staršem, saj ju je izgubil prezgodaj. Mamo pri svojih 12 letih, očeta desetletje pozneje. »Bili smo si blizu, kolikor si si pri teh letih s starši pač lahko blizu. Toda nikoli jima nisem imel priložnosti povedati, da sem homoseksualec. In nikoli nista videla nobenega izmed mojih najboljših del. A spominjam se ju zgolj z ljubeznijo in veseljem.«