Zvezdnici očitali sebičnost, ker je pozno postala mama

Vse oči so bile pred nekaj dnevi uprte v Hilary Swank, ki je očarala na premieri novega filma Ordinary Angels v New Yorku.

Zvezdnica je navdušila v lepi rdeči obleki, spremljal jo je mož, podjetnik Philip Schneider, s katerim sta v zvezi od leta 2016, poročila sta se leta 2018.

Par je pred desetimi meseci dobil dvojčka, katerih imeni sta dolgo ostajali skrivnost, pred nedavnim pa je mamica s prisrčno fotografijo s plaže zaupala, da sta to Aya in Ohm.

Film Ordinary Angels temelji na resnični zgodbi in govori o vdovcu, za katerega ženo je bila usodna bolezen dihal ter ima hčerki, stari tri in pet let, obe imata življenju nevarno bolezen jeter.

Lik, ki ga igra Hilary, zgodbo o družini vidi v časopisu in se odloči pomagati.

Hilary je na premieri filma po pisanju portala Daily Mail Online povedala, da ceni vse, kar ji ponuja materinstvo in da se, kljub pomanjkanju spanca počuti odlično.

»To je nekaj najboljšega na celem svetu. Je boljše kot sem si lahko kdaj koli sploh predstavljala. To je veličastno,« je delala igralka, ki je dvojčka rodila tik pred svojim 50. rojstnim dnem, za kar je bila na instagramu potem ko je objavila, da je postala mama, poleg čestitk deležna tudi očitkov, da je sebična, ker ima tako pozno otroka.

»Kako zelo neodgovorno roditi otroke pri teh letih samo zato, da bi uresničili notranjo željo po potomcih. Ko bodo tvoji otroci stari 20, bosta oba z možem v domu za ostarele ali že mrtva,« se je denimo glasil eden od komentarjev, zaradi kakršnih so se mnogi postavili zveznici v bran in so med drugim poudarili, da moški nikoli niso deležni takšnih obsodb.

»Zakaj se obsoja samo ženske, ki imajo pozno otroke, zakaj se nihče ne obrega ob očete, ki to postanejo tedaj, ko so nekateri že dedki.

Prosim, prenehajte z dvojnimi merili,« je bil eden od odzivov na očitke.