Hilary Swank bo mamica (FOTO)

Hilary Swank pričakuje dvojčka, kar je za 48-letno igralko prijetno presenečenje, saj si je od nekdaj želela postati mama, vsa njena življenjska zgodba pa spominja na filmski scenarij.

S Philipom Schneiderjem sta si večno zvestobo na skromni poroki obljubila kar v gozdu v enem od kalifornijskih narodnih parkov.

Rodila se 30. julija 1974 v družini, ki se je pogosto soočala s finančno stisko. Pri šestih letih se je z mamo, očetom in starejšim bratom preselila v naselje prikolic v zvezni državi Washington. Starši so se ločili pri njenih 15 letih, z mamo, ki je podpirala hčerkine igralske ambicije, sta se preselili v Los Angeles, kjer sta sprva bivali v avtomobilu.

Tam je Hilary obiskovala srednjo šolo in jo tudi pustila, saj se je tam počutila kot izobčenka. Že od mladih nog je oboževala knjige in filme ter se zlahka poistovetila z liki. Prvo vlogo je dobila v filmu Buffy, izganjalka vampirjev, resničen preboj pa je doživela z vlogo v filmu Fantje ne jočejo, za katero je leta 1999 prejela oskarja. Z njim je bil nagrajena še leta 2004, in sicer za nepozabno igro v filmu Punčka za milijon dolarjev. Nekatere od drugih opaznejših vlog je odigrala v filmih Insomnia, P. S.: Ljubim te in Amelia. Uspeh ji ni stopil v glavo, ostala je prizemljena in za več let celo prekinila igralsko kariero ter negovala bolnega očeta, ki je umrl pred enim letom.

Tudi njeno ljubezensko življenje je polno vzponov in padcev. Leta 1997 se je poročila z Chadom Lowom, a sta se deset let pozneje ločila. Nato je pet let hodila s svojim agentom Johnom Campisijem, potem pa po štirih letih zveze naznanila zaroko z nekdanjim teniškim igralcem Rubenom Torresom, a jo je hitro razdrla. Avgusta 2018 se je po dveh letih razmerja poročila s podjetnikom Philipom Schneiderjem, s katerim sedaj pričakujeta dvojčka.

Z mamo Judy Kay, ki je vedno verjela v hčerko.

Swankova je ob novici razkrila, da je nosečnost na snemanju zadnje serije prve tri mesece zlahka skrivala, potem pa so ji oblačila postajala pretesna. Novega poglavja življenja se zelo veseli. »To je res čudež, prav neverjetno,« je opisala svoje občutke.