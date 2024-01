Slavne štručke z letnico rojstva 2023

Nekateri zvezniki so starši postali prvič, drugi so se razveselili sorojenca svojih otrok, vsi sledeči pa se so v letu 2023 pozdravili novega člana družine.

Paris Hilton in Carter Reum sta dobila hči London

Med praznovanjem zahvalnega dne je Paris Hilton ožjo družino in sledilce na družabnih omrežjih presenetila z novico, da se je njenemu desetmesečnemu sinu Phoenixu pridružila sestrica London.

Z možem Carterjem Reumumom sta namreč s pomočjo nadomestne mame dobila deklico.

»Preprosto presrečna sem, ker je tu mala princesa,« je dejala zveznica in dodala, da se sedaj, ko ima dečka in deklico, počuti izpopolnjena.

Rihanna in A$AP Rocky sta se razveselila sina

Avgusta se je družinici Rihanne in A$AP Rockyja pridružil sinček Riot Rose Mayers.

Maja prejšnje leto sta se razveselila sina z imenom RZA Athelston​.

Za Complex je ponosni očka novembra pohvalil mamico in dejal, da se z malčkoma odlično znajde.

Carey Mulligan je dobila hčerko

Zvezdnica filma Maestro je v intervjuju za Vogue potrdila, da sta z možem Marcusom Mumfordom novembra dobila tretjega otroka.

Kasneje je za Entertainment Tonight na prireditvi Variety Power of Women v Los Angelesu razkrila še, da se je njuna družina povečala za deklico.

»Oh, čudovita je. Priden otrok. Zasluži si oceno 10 od 10. Bomo videli, kako dolgo bo trajalo.«

Lindsay Lohan in sin Luai

Lindsay in njen mož Bader Shammas sta se razveselila fantička. Da sta postala starša dečka Luaija, je njun tiskovni predstavnik za People razkril julija.

»Lindsay Lohan in njen mož Bader Shammas sta postala starša lepega, zdravega fantka po imenu Luai. Družina je presrečna,« je dejal v izjavi za javnost.

Sin Constance Wu

Letos poleti je zvezdnica filma Prevarantke na Wall Streetu s partnerjem Ryanom Kattnerjem pozdravila drugega otroka.

Da se je njuna družina povečala, je zaupala na predstavitvi njene knjige Na sceni (Making a Scene) v podkastu Danielle Robay.

V njem je gostja povedala, da je posvetilo v knjigi napisala, preden se je rodil njen drugi sin: »Presenečenje! Nihče ni vedel, da sem dobila otroka!«

Še ena hči Roberta De Nira

Robert De Niro je letos postal sedmič očka. Oskarjevec je s partnerko Tiffany Chen aprila dobil hčerko z imenom Gia Virginia Chen De Niro in povedal, da se z njo pogovarja drugače kot s svojimi, že odraslimi otroki in 11-letno hčerko.

Al Pacino uradno očka štirih

Tudi 83-letni Al Pacino je junija presenetil z vestjo, da z 29-letno partnerko Noor Alfallah pričakujeta otroka.

Novico, da bosta zibala, je par, ki se sestaja od aprila 2022, obelodanil le nekaj tednov pred rojstvom sina, Al Pacino pa je tako postal očka štirih.

Otrok Daniela Radcliffa in Erin Darke

Britanski zvezdnik, ki je zaslovel z vlogo Harry Potterja, je z dolgoletnim dekletom Erin Darke dobil prvega otroka: sina.

Novico je tiskovni predstavnik para, ki se sestaja že skoraj deset let, za javnost potrdil marca.

Vnuček za Brucea Willisa in Demi Moore

Bruce Willis in Demi Moore sta letos postala stara starša.

Njuna najstarejša hči Rumer je s fantom Derekom Richardom Thomasom 18. aprila povila deklico. Poimenovala sta jo Louetta Isley Thomas Willis. Nosečnost je hči težko bolnega igralca oznanila decembra.

Hilary Swank in Philip Schneider sta se razveselila dvojčkov

Hilary Swank in njen mož Philip Schneider sta se aprila razveselila dvojčkov. Novico sta delila na instagramu in razkrila spol otrok.

»Ni bilo lahko. Ampak fantek (in punčka) sta bila vredna truda,« je zapisala igralka. Novico, da pričakujeta, je razkrila oktobra lani v oddaji Good Morning America in povedala, da si je od nekdaj želela postati mama.

»Tako je lepo govoriti o tem in deliti veselo novico.«

Večja družina Marka Zuckerberga

Mark Zuckerberg in njegova žena Priscilla Chan sta zelo zaposlena, saj sta letos pozdravila tretjega otroka, hčerkico z imenom Aurelia Chan Zuckerberg.

Ponosni očka je novico delil na instagramu in zapisal, da je dojenček srčkano malo veselje.

Deklice sta se razveselili starejši sestrici, petletna Augusta in sedemletna Maxima.

Hčerka Jennifer Gates in Nayela Nassarja

Dedek in babica sta postala tudi Bill Gates in njegova bivša žena Melinda. Njuna hči Jennifer in njen mož Nayel Nassar sta dobila zdravo deklico.

Novico o rojstvu je par, ki se je poročil oktobra 2021, marca zaupal na instagramu, nista pa starša razkrila imena in drugih podrobnosti.

Tudi družina Blake Lively in Ryana Reynoldsa se je povečala

Blake Lively in Ryan Reynolds novice, da sta dobila četrtega otroka, nista razkrila na instagramu, a je objava, ki jo je mamica delila februarja, na nedeljo Super Bowla, povedala svoje: trebuščka ni bilo videti, s fotografije se je smejala skupaj z možem in taščo Tammy, opremila jo je z napisom: »Crkljiva nedelja Bowla 2023. Bili smo zaposleni.«

Najnovejši član družine, katerega datum rojstva, ime in spol niso znani, se je pridružil trem hčerkam zvezdniškega para: osemletni James, šestletni Inez in triletni Betty.

Novembra 2022 je ponosni očka zaupal, da se njegova dekleta veselijo novega sorojenca.

»So za. Všeč jim je,« je povedal za Entertainment Tonight.

Pozdravljen Esti Maxine Stephens

Tretji otrok za Chrissy Teigen in Johna Legenda! Deklica Esti Maxine Stephens se je 13. januarja pridružila šestletni sestrici Luni Simone in štiriletnemu bratcu Milesu Theodoru.

Novico je John z občinstvom delil med zasebnim koncertom in povedal, da so prav to jutro pozdravili novega člana.

Vest se je hitro razširila po družabnih omrežjih in mamica in očka sta bila deležna veliko čestitk in lepih želja.

Esti Maxine se je rodila skoraj dve leti in pol potem, ko je Teigenova izgubila tretjega otroka, sina Jacka.

Par je o tragični izkušnji spregovoril marca 2022 za People, kjer je pevec med drugim povedal, da upa, da bo ženino odprto deljenje izkušnje pripomoglo k destigmatizaciji spontanih splavov in bo pomagalo vsem ženskam, ki so deležne te težke izkušnje.