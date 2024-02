Oskarjevka, ki je rodila pri 49, končno pokazala dvojčka (FOTO)

Oskarjevka Hilary Swank je oktobra 2022 v jutranji oddaji Good Morning America napovedala, da bo pri 49 letih prvič postala mama. Lani je rodila dvojčka, fantka in punčko. Komentarji tistih, ki menijo, da je otroke dobila prepozno, igralke ne zanimajo, saj trenutno preživlja svoje najboljše dni.

Zdaj je objavila prvo fotografijo svojih dvojčkov in razkrila njuni imeni. Na fotografiji desetmesečna dojenčka sedita na plaži, poleg njiju pa sta v pesek napisani njuni imeni - Aya in Ohm.

»Čaka me naporen teden pogovornih oddaj, da bi govorila o svojem novem filmu, vendar sem razmišljala, kateri dan je najboljši, da z vami delim imena svojih dveh malih ljubezni. Veselo valentinovo!. P. S. Ima še kdo dojenčke, ki mislijo, da je pesek užiten?« je ob fotografiji zapisala Hilary.

Aprila lani je Hilary razkrila, da je rodila punčko in fantka, objavila pa je tudi fotografijo, na kateri je s hrbtom obrnjena proti fotoaparatu in v naročju drži svoje dojenčke.

»Ni bilo lahko, a fant in dekle sta vredna tega. Vesele velikonočne praznike! Kličem iz čistih nebes,« je sporočila ob fotografiji, pod katero so se zvrstile številne čestitke.

Hilary se je leta 2018 po dveh letih zveze poročila s poslovnežem Philipom Schneiderjem, spoznala pa sta se na zmenku na slepo, ki so ga organizirali njuni prijatelji.

Pred tem je razkrila, zakaj je tako dolgo čakala, da se je odločila za materinstvo. »Imela sem kariero in nisem imel pravega razmerja do ... pred štirimi leti in vsi elementi so se morali združiti in biti pravi. To je nekaj, o čemer sem razmišljala že kot mlada deklica. To sem imela v mislih, zato je lepo biti tukaj in biti noseča,« je takrat povedala priznana igralka.