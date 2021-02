Zvezdnica si je za modrček zatlačila zelje

Kantavtorica Paloma Faith je pred dnevi postala mamica in kot razkriva, je materinstvo vsaj v prvih dneh, vse prej koj preprosto. Na instagramu je objavila fotografijo, s katero razkriva, da jo je doletela dokaj neprijetna in boleča izkušnja.»Tretji dan je prišlo mleko in diagnoza akutni mastitis. To pomeni, da imam preveč mleka in da otrok še ni dovolj močan, da bi vse izpil. To je boleče. Moje dojke so trde kot kamen. Med dojenjem jih masiram, kar boli kot kakšna groba masaža,« je zapisala in dodala, da si pomaga z vročim tušem, ročnim stiskanjem in da se pri vsem skupaj pri hranjenju muči tudi otrok, ki težko povleče mleko iz zamašenih mlečnih vodov. Dodala je še, da je ta bolečina nekaj, kar še ni izkusila in da upa, da bo dojenje kmalu steklo.Paloma je objavila še fotografijo svojega oprsja, na katerem je videti, da si je za nederček zatlačila zeljne liste.