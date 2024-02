Zvezdnica serije Igra prestolov razkrila: Zaradi vloge sem izgubila 12 kilogramov in bila pod nadzorom ...

Britanska igralka Maisie Williams (26) se je morala za vlogo Catherine Dior, mlajše sestre oblikovalca Christiana Diorja v seriji The New Look, držati drastične diete.

Maisie je znana po vlogi Arye Stark iz uspešnice Igra prestolov, zdaj pa igra kompleksno vlogo junakinje francoskega odporniškega gibanja med drugo svetovno vojno, ki je bila zaradi ilegalnega delovanja in vohunjenja za Nemci v okupiranem Parizu deportirana v nacistično taborišče Ravensbrück.

Prav zaradi tega je igralka morala na strogo dieto in shujšati za 12 kilogramov.

Catherine Dior se je po grozotah, ki jih je tam doživela ob koncu vojne, vrnila v Pariz. Legendarni francoski oblikovalec, njen brat ji je leta 1947 posvetil parfum Miss Dior. Po njegovi smrti se je Catherine posvetila ohranjanju njegove zapuščine.

Leta 1999 je postala častna predsednica muzeja Christian Dior, kar je bila vse do smrti leta 2008.

Proces hujšanja

O celotnem procesu hujšanja je britanska igralka Maisie Williams spregovorila v intervjuju za britanski Harper's Bazaar.

»Jedla sem zelo malo, pogosto sem meditirala in v svojem stanovanju prižigala sveče,« je povedala Maisie, katere proces hujšanja je spremljala ekipa medicinskih strokovnjakov. Redno so ji spremljali srčni utrip in pregledovali krvno sliko.

Dodala je, da je hujšanje pospešilo znojenje, kar je izzvalo izgubo tekočine tik pred snemanjem.

»Vstala sem ob štirih zjutraj, da sem se začela potiti. Večer prej, okrog 19. ali 20. ure, sem smela pojesti nekaj slanega in dehidrirajočega, nekaj dimljenega lososa in spiti kozarec vina,« je povedala igralka. Po prebujanju ob zori jo je čakala kopel, ki je pospešila znojenje.

»Potopila sem se v kopel z veliko soli. V njej sem nekako levitirala, kot v postelji, zaprla sem oči in zadremala za kakšne tri ure. Nato je sledilo prebujanje in prva jutranja malica, pest orehov,« je pripovedovala Maisie in poudarila, da se je ponoči pogosto zbujala.

Imela je nočne more, zaradi katerih se je počutila natanko tako kot lik, ki ga je utelešala, mlada junakinja francoskega odporniškega gibanja. Šlo je za »grozljive vizije moških v uniformah«, zaradi katerih se je počutila, kot da je »ujeta in napadena«.

Ko se je zbudila v gluho noč, je pogosto poslušala zvočno knjigo Miss Dior: Zgodba o pogumu in modi, na kateri temelji njen lik. Razkrila je tudi, da je vlogo Catherine Dior dobila februarja 2022 in da je celo leto preživela na snemanju.

»To je bilo dolgo, neverjetno delo. Vse moje življenje se je preselilo v Pariz. Bilo je težko delo, a me navdaja s ponosom, ker je to vloga, ki je zahtevala veliko raziskovanja in dela. To me je prizadelo tudi na osebni ravni, spoznala sem vso težo vojnega obdobja v Parizu,« je povedala Maisie.

Serija The New Look se začne predvajati na Apple TV+ 14. februarja, poroča 24sata.hr.