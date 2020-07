Zvezdnica po plavanju s sinom pogrešana, bojijo se, da je mrtva

Zvezdnico serije Glee(33) je pogrešana in domnevno mrtva, potem ko so njenega štiriletnega sina našli samega v čolnu na jezeru Piru v Kaliforniji. Policija je sprožila iskalno akcijo za igralko, za katero domnevajo, da je utonila.Rivera in njen sin naj bi plavala v jezeru, na čoln, ki sta ga najela, pa naj bi se vrnil le deček. Ob uri, ko bi morala čoln vrniti, je osebje ugotovilo, da je na njem le štiriletnik, za igralko pa ni bilo sledi, njun avtomobil je bil še vedno na prizorišču. Na prizorišče so prišli tako potapljači kot helikopter, ki iščejo truplo igralke. Iskanje je bilo ponoči prekinjeno in naj bi se nadaljevalo danes.Rivera je, če se bo res izkazalo, da je mrtva, že tretja zvezdnica iz omenjene serije, ki je umrla mlada. Ko je bila serija na vrhuncu slave je leta 2013 zaradi prevelikega odmerka droge umrl njen prvi zvezdnik(31),(35) pa je januarja 2018 storil samomor, ker ga je čakalo sojenje zaradi posedovanja otroške pornografije.