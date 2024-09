Zvezdnica iskreno o posledicah tragedije: »Bila sem kot balon«

Hayden Panettiere je spregovorila o zdravstvenih težavah, ki so jo prizadele po tragični izgubi brata Jensena, ki je umrl februarja 2023. 35-letna igralka je dejala, da je njegova smrt močno vplivala na njeno fizično zdravje. Za revijo PEOPLE je povedala: »Kar naenkrat sem se močno zredila. Ni bilo pomembno, kaj sem jedla ali počela. Zavedam se, da stres in kortizol v telesu lahko povzročita takšne spremembe.«

Po njenem mnenju se je njeno telo samo ščitilo pred zunanjim svetom. Njen brat, ki je umrl zaradi neodkrite srčne okvare, je bil edini sorojenec, zato ga je čutila kot svojo odgovornost. »Bila sem njegova zaščitnica, in ko sem ga izgubila, sem imela občutek, da sem izgubila polovico svoje duše. Vedno bom žalovala za njim, nikoli se ne bom mogla sprijazniti z njegovo izgubo, ne glede na to, koliko časa bo minilo.«

Ni si upala iz hiše

Po tragični izgubi so se njene težave stopnjevale do te meje, da je komaj še zapuščala dom. Igralka je priznala: »Nisem več prepoznala same sebe. Agorafobija, s katero sem se že prej borila, je znova privrela na površje.«

Agorafobija je izraz za strah pred odprtimi prostori. Z njim danes označujemo anksioznost, piše Vizita, ki se sproži v situacijah z nekaj skupnimi značilnostmi: – oddaljenost od doma ali drugega varnega kraja,

– množica ljudi, npr. gneča v javnih prevoznih sredstvih, kinu ali gledališču

– ter druge okoliščine, iz katerih bi utegnil biti hiter izhod težaven.

Hayden, ki je zaslovela kot otrok, je bila vedno zelo samokritična glede videza. »Odraščati v tej industriji pomeni živeti v nenehnem strahu, da ne boš videti dovolj dobro, ko zapustiš hišo,« je dejala. »To se mi je začelo dogajati že pri 16, ko se tako ali tako počutiš negotovo glede svojega spreminjajočega se telesa – in odrasli moški, ki komentirajo tvoje negotovosti, tega nikakor ne olajšajo.«