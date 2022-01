Znano, zakaj je umrl Bob Saget

Slab teden po tem, ko je svet pretresla novica, da se je nenadoma poslovil komik Bob Saget, so 65-letnika položili k večnemu počitku. Pogreba v njegovem domačem Los Angelesu se je poleg njegovih otrok, vdove, nekdanje žene in drugih družinskih članov udeležila kopica slavnih, med njimi Jimmy Kimmel, Dave Chapelle, Chris Rock in John Meyer, manjkal pa seveda ni niti nihče od Sagetovih soigralcev iz humoristične serije Polna hiša. V osmih letih, kolikor je trajalo snemanje, so igralci namreč tudi v resničnem življenju postali tako rekoč družina, in čeprav so zadnji del serije predvajali davnega leta 1995, so ves ta čas ostali v stiku ter se nato 11 let pozneje skoraj vsi tudi vrnili pred kamere in posneli nove štiri sezone nadaljevanja, serijo so poimenovali Fuller House. »Oh, Bob. Zakaj si nas tako kmalu moral zapustiti? Bili smo družina, a ti si bil lepilo, ki nas je držalo skupaj. Od prvega dne, ko sva se spoznala, stara sem bila deset let, sva bila tako globoko povezana. Nisi mi bil le kot oče, ampak eden najbližjih prijateljev,« je dan pred pogrebom na družabnem omrežju zapisala Candace Cameron Bure, ki je v Polni hiši igrala Bobovo starejšo hčer DJ Tanner, ter objavila fotografijo, na kateri objema svojega televizijskega očeta. Pogreba se je najbolj bal John Stamos, ki je bil izbran za enega od nosačev krste, nekaj ur prej pa je na družabnem omrežju zapisal, da bo to najtežji dan v njegovem življenju. A kot so pozneje povedali mnogi, je bil obred »čudovit«, od igralca pa da so se poslovili na najbolj popoln način. »Bilo je veliko solza, seveda, a tudi smeha ni manjkalo. Mislim, da bi bil Bob zadovoljen, če bi vedel, koliko lepih spominov je pustil ljudem, kako jih je razveselil in koliko jim je pomenil,« je dejal eden od žalujočih.

Zadnjič klepetal z ženo

S Kelly Rizzo bi letos praznovala četrto obletnico poroke. FOTO: Instagram

Zdaj pa so znane tudi že prve informacije, kaj je bil vzrok smrti priljubljenega igralca. Pisali smo, da so ga zaposleni v hotelu v Orlandu na Floridi, kjer je bival med svojo stand-up turnejo, našli neodzivnega in poklicali policijo, a pomagati mu ni mogel več nihče. Preiskovalci pravijo, da se je Sagetu med spanjem enostavno ustavilo srce. »Odšel je mirno in brez bolečin. Luči v sobi so bile ugasnjene, v postelji je ležal pokrit z odejo. Zvečer se je odpravil spat kot vsak drugi dan, le zbudil se ni. Tako bi si želel oditi tudi sam,« je ameriškim medijem povedal vir s policije. Saget je tisti večer po nastopu menda še poklical ženo Kelly Rizzo, s katero sta si večno zvestobo obljubila pred štirimi leti, klepetala sta kot vsak večer in nič ni kazalo na to, da se slišita zadnjič. »Bil je dobre volje, zadovoljen z nastopom, veselil se je naslednjega in vse to ji je povedal. Vse je bilo povsem običajno, Kelly v njegovem glasu ni zaznala spremembe, šibkosti, utrujenosti, bolezni ali česar koli, kar bi nakazovalo na to, da z njim ni vse v redu,« je medijem pozneje povedal Kellyjin prijatelj.

Bob s svojo televizijsko družino, ki je to postala tudi v resničnem življenju. FOTO: Instagram

Dokončni rezultati obdukcije bodo sicer znani šele čez približno 12 tednov, saj mora mrliški oglednik počakati na toksikološke rezultate, ki bodo pokazali, ali je komik tistega usodnega večera morda zaužil kakšne opojne substance, ki bi povzročile, da se mu je srce nenadoma ustavilo. Prav tako še ni znano, ali je morda na Sagetovo nenadno in veliko prezgodnjo smrt vplival covid-19, ki ga je prebolel pred nedavnim, bolezen pa lahko prizadene ne le pljuča, temveč v nekaterih primerih tudi srce.