Znana pevka znorela na koncertu: »Poiščite jo in ji jeb*** mater kasneje, ok?«

Srbska pevka Marija Šerifović je za silvestrovo nastopila v Zenici, a po poročanju tamkajšnjih medijev ni šlo vse gladko, saj je sredi nastopa izbruhnil incident, zaradi katerega je morala prekiniti koncert.

Vse je bilo dobro, pred polnočjo je na odru prišlo celo do snubitve, a so vse skupaj zasenčile petarde, ki so jih metali pred pevko. Marija je posameznike večkrat opozorila, naj tega ne počnejo, potem pa se je odločila petje skrajšati.

»Dragi, dobri ljudje, zaradi idiota bomo zaključili 15 minut prej. Prepričana sem, da nekdo, ki je blizu te osebe, ve, kdo je, zato jo poiščite in ji jeb*** mater kasneje, ok?«, je povedala Marija, navaja Dnevni avaz.

Pevka je, kot smo že poročali, nedavno svoje oboževalce presenetila z novico, da je postala mamica, ko je razkrila, da si je to že dolgo želela in da je dve leti hodila skozi postopek odvzema jajčeca, nato pa je izvedela da je imela tri zdrave zarodke.