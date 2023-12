Marija Šerifović dobila sina, to je znano o njegovem očetu

Pevka je v prvi izjavi za medije povedala, da je celoten proces, od ideje do odločitve in na koncu realizacije, trajal dolgo, saj se je, kot je dejala, treba res dobro informirati in okoli sebe zbrati prave ljudi.

»Postopek je zahteven, čustveno in finančno, ni pa nemogoč,« njene besede povzema Kurir.rs.

Marija o sinovem očetu: »Mario bo izvedel vse«

»Prvo in najpomembnejše je, da vse uredite zakonsko. Sledi medicinski del, terapije, odvzem jajčnih celic, njihov prenos.

Nato dobra agencija, ki zastopa nadomestne mame, in zdravnik, ki spremlja nosečnost. Pot je dolga, a če je velika želja, je tudi način.«

»Velika želja, da nekomu dam svojo ljubezen. Neomejeno in nesebično,« je dejala pevka, ni pa želela odkriti, kdo je oče fanta, ki ga je poimenovala Mario:

»Zaradi pogodbe o zaupnosti ne morem deliti vseh informaciji, lahko rečem le, da bo Mario, ko bo za to nastopil čas, izvedel vse,« je pojasnila pevka in dodala, da je na rojstnem listu navedena kot edini roditelj.

Nadometna mama ji je izpolnila največjo željo

»Sem njegova biološka mama in v dokumentih navedena kot edini roditelj. Vsak mali atom, ki izhaja iz maminega DNK, je moj."

Z nadomestno mamo sta si bili blizu: »To je ženska, ki mi je izpolnila največjo željo. Vzpostavili sva tesen odnos, skupaj sva šli skozi nosečniške težave, skupaj na vse preglede,« je povedala mamica.

Pevkini starši so navdušeni

Novico, da je postala mama, je pevka objavila na instagramu, prejela je številne čestitke, z njo se veseli vsa njena družina.

Mama Verica in oče Rajko sta v kratki izjavi za medije dejala, da sta srečna, ker sta postala dedek in babica.

Verica je trenutno s hčerko v Los Angelesu.