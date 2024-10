Ljudje v šoku zaradi fotografije, na kateri naj bi bila Harry in Diddy: princ po zabavi končal v postelji z raperjem?

Od aretacije raperja Seana Diddyja Combsa se govori o vpletenosti drugih zvezdnikov v njegove sumljive dejavnosti, pa tudi o njihovem sodelovanju v grozljivih zabavah, kjer so bili zlorabljeni tudi mladoletniki.

Znano je, da so se zabav udeležili Leonardo DiCaprio, Jay-Z in Beyoncé ter mnogi drugi, kar je povzročilo odziv javnosti in bojkot na družbenih omrežjih.

Zdaj pa se zdi, da podobna usoda čaka tudi princa Harryja, saj po družbenih omrežjih kroži fotografija, ki naj bi nastala na eni izmed zabav. Harry, če je res on, in ne nekdo, ki mu je samo podoben, objema Diddyja kot od mame rojenega, fotografija pa naj bi nastala po seksu na eni od raperjevih zabav, ko je princ prespal v vili domnevno pod vplivom narkotika.

Vendar upoštevajte, da za zdaj ni dokazov, da je na fotografiji res Harry.

Glede na to, da je znano, da je razvpiti glasbenik in producent na svojih »se*s zabavah« omamil tako moške kot ženske, da bi jih lažje izkoristil, številni uporabniki spleta sumijo in namigujejo, da je omamil takrat še mladega, nezrelega in zelo uporniškega princa, ki je bil tudi sam nagnjen k raznim eksperimentom – čeprav ni bilo ugotovljeno, kdo je na fotografiji.

Britanski tabloid The Sun je celo zapisal, da je v obtožbah zoper Diddyja celo omenjen vojvoda Susseški.

Sean Combs - Diddy FOTO: Angela Weiss Afp

Dejstvo je eno – leta 2007 sta bila tako princ Harry kot princ William res v družbi Seana Combsa, takrat bolj znanega pod umetniškim imenom Puff Diddy, a čeprav je bilo takrat vse skupaj videti zelo nedolžno in naivno, je v luči zdaj znanih podrobnosti o perverznih nečistovanjih, obtožbah o izsiljevanju, posiljevanju in zlorabah žensk in mladoletnih moških ter celo o trgovini z ljudmi kot spolnimi objekti, fotografijah britanske monarhinje ter razvpitega raperja in producenta dobilo novo, grozljivo razsežnost, poroča mondo.rs.